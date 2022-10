A jogállam mibenléte

Rövid szöveges üzenetekben kötött például telefonon harmincötmilliárd eurós üzletet az unió nevében az egyik legnagyobb vakcinagyártóval, miközben férje, Heiko egy olyan cég igazgatótanácsának tagja lett, amely szerepet játszott a vásárolt termék kifejlesztésében. Ráadásul ugyanezt a vakcinát harmadannyiért is árulták akkoriban a piacon, jelentősen túlárazták tehát a beszerzést.

Amikor elnök asszonyt számonkérték, hogy árulná el, mi volt az sms-ekben, nem mondta meg, de megmutatni sem tudta, mert azok állítólag eltűntek a telefonjáról. Cinikusan arra hivatkozott, hogy az ilyen típusú, „rövid életű és mulandó” kommunikáció nem tartozik az uniós átláthatósági szabályok hatálya alá.

No, vethetnénk közbe, ha lenne halványlila sejtésünk is a jogállam működéséről, éppen ezért nem kötünk ilyen módon harmincöt eurós szerződést sem, nemhogy milliárdosat olyan árura, amelyből férjurunk is busás hasznot kaszál.

Miért nem sikítozik az átláthatóság teljes hiánya miatt az a Vera Jourová, aki az átláthatóság mellett a jogállamiságért is felelős biztos Von der Leyen bizottságában? Ő az a lángoló tekintetű élharcosa a korrupció elleni küzdelemnek, akit korrupció vádjával tartóztattak le néhány évvel ezelőtt.

Puszipajtások egyébként a mi Cseh Katkánkkal, aki ellen több hatóság is nyomoz szintén súlyos pénzlenyúlási ügyekben. Kérdezem őket nagy tisztelettel, most miért nem zeng felháborodásuk az Európát emésztő rendszerszintű korrupció, a jogállamiság sárba tiprása és az alapértékek semmibevétele miatt?

Tudjuk persze jól, nem kell válaszolni. De az nem ártana, ha azonnal átutalnák a hazánknak járó összegeket, aztán pedig sürgősen lemondanának valamennyien valamennyi tisztségükről, és elhúznának olyan messzire, amennyire csak futja az eddig lopott milliárdokból.

Vigyék magukkal Kyriakidest, a ciprusi egészségügyi biztost is, aki – azóta is megmagyarázhatatlan módon – négymillió eurót talált a számláján egy másik vakcinaügylet után. Ez lenne ám a jogállamiság!

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)