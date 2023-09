Használhatatlanok a hőszivattyúk a brit lakások zömében

Egy H energiahatékonysági osztályú régi épületben egy hőszivattyú hatásfoka 36 százalékkal alacsonyabb, mint egy A++ osztályú épületben lévő hőszivattyú teljesítménye. Ennek jelentős pénzügyi következményei vannak:

egy „H” osztályú, szigeteletlen házban a gázfűtés éves költségei körülbelül 4520 eurót tettek ki a tanulmány során. Az alternatív fűtési rendszer működtetésére viszont a lakóknak körülbelül 5900 eurót kellene költeniük – 33 százalékkal többet.

A portál arra is rámutatott, hogy a szövetségi kormány azt kívánja erőltetni, hogy az új építésű lakásokban hőszivattyúkat telepítsenek, és a többi háztartásban is cseréljék le a mostani gáz- és olajfűtésű rendszereket hőszivattyúra. Kiderült az is, hogy a hőszivattyúk gondatlan telepítése nem megfelelő épületekbe nemcsak magas üzemeltetési költségekkel jár, hanem túlterheli az elektromos hálózatot és ezáltal a környezetet is. Ráadásul rengeteg berendezés olyan gázokat tartalmaz, amelyek erősen rákkeltők, így egy kis szivárgás is életveszélyes lenne – hívta fel a figyelmet a V4NA.

Borítókép: Illusztráció: Hőszivattyút szerelnek fel egy házra (Fotó: Virrage Images)