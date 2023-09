Ifj. Lomnici Zoltán elárulta, mi lehet a Szövetség előnye a szlovákiai választásokon

Az egységes szlovákiai magyar párt, a Szövetség előnye az lehet, hogy konkrét beruházásokról, fejlesztésekről beszélt a kampányban – mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tanácsadója, alkotmányjogász, az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Forró Krisztián által vezetett, helyhatósági szinten tapasztalt politikusokkal rendelkező Szövetség a valós problémákról, az embereket érintő kérdésekről beszélt a kampányban, ellentétben a progresszív oldallal.

Szerinte a kampány felfokozott érzelmek között zajlott. A szlovák belpolitikában olyan ellentétek alakultak ki, amelyek tükrözik az elmúlt négy-öt év belpolitikai helyzetét – mondta. Ezért reálisnak tartja azt a felvetést, hogy a Szlovákiában élők szeretnék, ha kiszámítható, biztonságos, nyugodt időszak következne.

Ennek az igénynek az utóbbi hetekben kampánytémává vált migráció veszélye adhat kézzelfogható keretet

– mondta az alkotmányjogász. Hozzátette: a szlovákok is látják, hogy a begyűrűző illegális migráció a bűnözést, az asszimilációs feszültségeket, a szociális ellentéteket teremti meg.

Arról is beszélt: a demográfiai térképek azt mutatják, hogy a déli-délkeleti régió sűrűn lakott a magyar kisebbség által, ennek elégnek kell lenni ahhoz, hogy a magyarokat komolyan vegyék, és ahhoz is, hogy tudják: a régió szempontjából kulcskérdés a magyarok hozzáállása. Emellett elégnek kell lenni arra is, hogy bejuttassák a Szövetséget, az egységes magyar pártot, és képviselettel rendelkezzen nemcsak a magyar kisebbség, hanem a déli-délkeleti régió lakossága is – vélekedett.

Ifj. Lomnici Zoltán megjegyezte: a választási eredmény éjfél körül derül ki, de fontosnak nevezte, hogy a választók közül senki ne dőljön be az előzetes közvélemény-kutatásoknak.