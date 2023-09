Kormányváltó hangulat van Szlovákiában: megkezdődött a parlamenti választás

Megkezdődött a voksolás reggel hét órakor Szlovákiában, ahol előre hozott parlamenti választásokat tartanak szombaton – közölte az M1 aktuális csatorna helyszíni tudósítója a közmédia Híradójában. Bartók Csaba a szlovákiai Szepsiből élőben bejelentkezve elmondta: az országban 25 politikai párt, mozgalom, tömörülés állított jelöltlistát, a parlamenti bejutási küszöb Magyarországhoz hasonlóan öt százalék.

A választás egyfordulós, az emberek pártlistákra szavaznak és 150 mandátumot osztanak szét – ismertette.

Reális esélye a magyarok, illetve a magyar–szlovák vegyespártok közül a parlamentbe jutásra kizárólag az egységes magyar pártnak, a Szövetségnek van, amelyet a kampánycsend előtti utolsó napok felmérései 3,5-5,4 százalék közé mértek

– emelte ki a tudósító.

Majd úgy fogalmazott: Szlovákiában 2020-hoz hasonlóan kormányváltó hangulat van és magas részvételi arányra számítanak. Az előrejelzések szerint a részvétel elérheti a 70 százalékot is, ami azonban a kis pártoknak nem kedvez – jegyezte meg.

Azért mozgósított intenzíven a Szövetség is, hogy a déli régióban megszólítsa a bizonytalan szavazókat annak érdekében, hogy sok év parlamenten kívüliség után legyen hangja a szlovák törvényhozásban a leszakadó, magyarok által lakott régióknak is.

Parlamentbe jutásuk esetén a magyarok fontos résztvevői, stabil tényezői lehetnek a kormánykoalíciónak – tette hozzá a tudósító a Szövetség elnökét idézve: minden voksra szükség van. Forró Krisztián még a szavazás napján is biztatta a lakosságot arra, adják le a voksukat, hiszen mint mondta, „Itt az idő.”

A közbiztonságra és a rendre több mint 6500 rendőr fog felügyelni a parlamenti választás napján – mondta el a bumm.sk, szlovákiai magyar hírportálnak Damián Imre, az országos rendőrfőkapitány helyettese. Motoros és gyalogos rendőrök is járőrözni fognak a településeken, és civil ruhás rendőrök is szolgálatban lesznek. Tűzszerészeket és a különleges rendőri egységeket is készenlétbe helyeznek.

A választópolgárok országszerte mintegy hatezer választóhelyiségben szavazhatnak egészen este tízig. A pártok előzetes állását csak ezután az időpont után közli a szlovák statisztikai hivatal, majd a hivatalos eredményt várhatón vasárnap dél körül teszik közzé.