Orbán Balázs: Orbán Viktor a magyar nép érdekében kormányoz

Magyarország vezetése hisz a hagyományos értékekben, és a magyar nép érdekében kormányoz – hangsúlyozta a Le Figaro francia napilapnak adott nagyinterjújában a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint az Európai Unióval való feszült viszony fő oka, hogy Brüsszel egy centralizált szuperállam létrehozására törekszik.

Munkatársunktól
2025. 08. 09. 15:59
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Veres Nándor
Nagyinterjút közölt a magyar miniszterelnök politikai igazgatójával a Le Figaro francia napilap. Orbán Balázs visszautasította a nyugati címkézést, mint mondta, Magyarországon nem „orbánizmus” van, hanem szuverenista és hazafias politika.

Orbán Balázs szerint a miniszterelnök sikerének titka, hogy mindig a nép mellett áll
Orbán  Balázs szerint a miniszterelnök sikerének titka, hogy mindig a nép mellett áll (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher)

Igen, hiszünk a hagyományos értékekben – a családban, a nemzetben, a rendben –, de alkalmazkodunk a XXI. század kihívásaihoz is

– hangsúlyozta. A magyar kormányban helyet foglaló nemzeti liberálisokat, kereszténydemokratákat és nemzeti konzervatívokat a magyar szuverenitás iránti elkötelezettségük egyesíti – tette hozzá.

Orbán Balázs elmondta, hogy a miniszterelnök szerint a világ átalakulása már nem elmélet, hanem a valóság.

Gyorsul a blokkok kialakulása, újraindul a fegyverkezési verseny, és a migráció történelmi méreteket ölt. Minden jel arra mutat, hogy nő a világháború kockázata

– figyelmeztetett.

Ebben a polarizálódó nemzetközi környezetben Magyarország elutasítja az automatikus csatlakozást bármilyen blokkhoz, ehelyett független stratégiát követ, mind a Kelettel, mind a Nyugattal együttműködve, mindig a magyar nemzeti érdekeket szem előtt tartva.

Ez nem semlegesség, hanem a nyitottságon, az egyensúlyon és a pragmatizmuson alapuló szuverén külpolitika

– szögezte le.

Az „illiberális demokrácia” fogalmát magyarázva Orbán Balázs kiemelte, hogy ez egy olyan rendszert jelent, ahol a hatalom a néptől származik, nem pedig a liberális elittől vagy külföldi finanszírozású intézményektől.

A nemzeti szuverenitásban, a keresztény értékekben és a közösségorientált világnézetben gyökerezik. Védi minden nemzet jogát, hogy saját jövőjét alakítsa – és pontosan ezért terjed

– mutatott rá.

Azért álltunk szemben a Szovjetunióval, mert rá akarta kényszeríteni akaratát Magyarországra. Ugyanezzel a logikával szállunk szemben most is – csak ezúttal Brüsszelből. Akkor kommunizmus volt, ma liberális imperializmus. A válaszunk ugyanaz: nem

– tette hozzá.

Nem vagyunk Oroszország- vagy Ukrajna-pártiak, mi Magyarország-pártiak vagyunk. Az első naptól kezdve azt mondtuk, hogy Európának közvetítőnek kell lennie, nem pedig résztvevőnek

– mondta el Orbán Balázs a Magyarország és Oroszország a Nyugat által túl jónak tartott viszonyát firtató kérdésre. A miniszterelnök békemissziója – amely Ukrajnát, Oroszországot, Kínát, Törökországot és az Egyesült Államokat is magában foglalja – a magyar nép védelmét és az európai stabilitás előmozdítását célozza.

Mindig is azt mondtuk, hogy a háború elhúzódása nem áll Európa érdekében

– emelte ki.

Orbán Viktor hosszú kormányzásának sikerét Orbán Balázs azzal magyarázza, hogy a kormány mindig a nép mellett áll, és elutasítja azokat a liberális ideológiákat, amelyek sértik annak érdekeit. Kiemelte a családtámogatási rendszer és a migrációs politika sikereit, valamint a gazdasági eredményeket.

A munkán alapuló gazdaság szilárd alapot jelent: alacsonyak az adók, nőnek a jövedelmek, az emberek dolgoznak, költenek és befektetnek – megéri dolgozni

– húzta alá.

Magyarország emellett a migráció terén is más utat választott – hangsúlyozta Orbán Balázs.

Tiszteletben tartjuk, hogy más országok a migrációt választják eszközül a demográfiai vagy munkaerő-piaci kihívásokra való reagáláshoz, de mi nem szándékozunk embereket importálni. Mert hosszú távon a migráció nemcsak a közbiztonságot, hanem a demokrácia működését is megváltoztatja

– figyelmeztetett.

Az Európai Unióval való feszült viszonyt a poltikai igazgató szerint az okozza, hogy Brüsszel egy centralizált szuperállam létrehozására törekszik.

Mi vagyunk Brüsszel demokratikus ellenzéke, ezért próbálnak elszigetelni és megbüntetni minket. De mi a magyar nép érdekében kormányozunk – nem azért, hogy az eurokratáknak tetsszünk. Brüsszel egyre inkább úgy gondolkodik, cselekszik és viszonyul a tagállamokhoz, mintha egy liberális birodalom lenne. Minden kihívást és problémát, amellyel Európa szembesül, egyetlen szempontból vizsgál: felhasználható-e a nemzeti kompetenciák csökkentésére és a brüsszeli központi hatalom bővítésére? Ha a válasz igen, akkor nem haboznak egy újabb lépést tenni a föderalizáció felé

– magyarázta.

Zárásként Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország nem törekszik arra, hogy modellként szolgáljon más országok számára. 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Veres Nándor)

