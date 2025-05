Oroszország katonai parádéval ünnepel, Ukrajna fenyeget + videó

A 2025-ös moszkvai győzelem napi felvonulás különös jelentőségű Oroszország és a nemzetközi közösség számára egyaránt. Az esemény, amely a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmének 80. évfordulóját ünnepli, idén a korábbiaknál is nagyobb szabású. Vlagyimir Putyin orosz elnök is ott lesz a Vörös téren tartandó parádén, ahol több mint húsz ország vezetői is jelen lesznek. A Kreml igyekszik demonstrálni, hogy a globális dél országai ellensúlyt kívánnak képezni a Nyugattal szemben.

Oroszországba számos külföldi vezető érkezett a parádéra. Fotó: AFP

A felvonuláson katonák ezrei, páncélozott járművek, tankok és nukleáris rakétaindítók vonulnak fel.