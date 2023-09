A külügyi államtitkár hozzátette, az országgyűlési képviselők megosztottak a svédek NATO-csatlakozásával kapcsolatban azért, mert hazánkat folyamatosan kioktatják a svédek és hamis állításokat fogalmaznak meg. Menczer kiemelte azt is, mi sem beszélünk a svéd demokráciáról, pedig ott most bandaháborúkban gyerekek is meghalnak.

Borítókép: Menczer Tamás külügyi államtitkár (Forrás: Képernyőfotó)