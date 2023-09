„Orbán megfenyegette Ukrajnát” – Ismét hazánk áll a célkeresztben

Ismét Magyarországgal foglalkozott a nemzetközi sajtó, miután Orbán Viktor miniszterelnök felszólalt a parlamentben az őszi ülésszak kezdetén.

A Reuters hírügynökség számos témát kiemelt a beszédből, többek között a svéd NATO-csatlakozással és az Ukrajnával kapcsolatos kérdéseket. Cikkükben úgy fogalmaznak, a magyar miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország nem siet Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálásával. Orbán Viktor beszédében valójában a Magyarországot lejárató svéd oktatófilm kapcsán szólt arról, hogy egyetlen körülményt sem lát, ami sürgetné azt, hogy Svédország NATO-tag legyen.

Magyarország összeütközésbe került Ukrajnával amiatt, hogy állításuk szerint korlátozzák a mintegy 150 ezer magyar nemzetiségű személy anyanyelv-használatára vonatkozó jogait, különösen az oktatásban

– egyszerűsítette le a kárpátaljai magyarság súlyos problémáit a hírügynökség. – Ukrajnát semmilyen kérdésben sem támogatjuk a nemzetközi életben, amíg vissza nem állítja azokat a korábbi törvényeket, amelyek garantálták a kárpátaljai magyarok jogait – idézték a kormányfő szavait.

A hírügynökség szerint Magyarország NATO-tag és ellenzi Oroszország ukrajnai invázióját, de a 2010 óta hatalmon lévő Orbán Viktor szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal.

Az Ukrajinszka Pravda természetesen szintén az ukrajnai magyar kisebbségekkel, és az Ukrajnával kapcsolatos megjegyzésekre figyelt fel Orbán Viktor beszédéből.

Az ukrán hírportál már a cikk címében sem rejtette véka alá az ellenérzéseit, szerintük „Orbán ismét megfenyegette Ukrajnát a magyar kisebbség jogai miatt”.

A cikk írói látszólag zokon vették, hogy a magyar miniszterelnök azt mondta, amíg a kárpátaljai magyarság jogai nem állnak helyre, Budapest nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát.

– Láttuk, ha Ukrajna nem adja fel a NATO-hoz való csatalakozás szándékát, csak idő kérdése, és újabb konfliktussal kell számolnunk, amely az Oroszországból érkező energiaszállításokat is veszélybe sodorja majd. Ezért közép-ázsiai kapcsolatainkat jó előre stratégiai és baráti szintre emeltük, 2018-ban megfigyelőként csatlakoztunk a Türk Tanács politikai és gazdasági közösségéhez is. Így az orosz–ukrán háború és az Északi Áramlat elleni terrortámadás – feltehetően állami terrorakció – nem állított bennünket megoldhatatlan feladat elé az ország energiaellátása tekintetében – ragadta ki a hírportál a beszéd egy másik részletét is.

A Bloomberg amerikai üzleti lap eközben Orbán Viktor Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos megnyilatkozásait, és a magyar kormány infláció elleni küzdelmét kritizálta.

A portál véleménye szerint az infláció megfékezését célzó lépéseket most a magáénak akarja tudni a kormány, miközben a jegybankkal és annak elnökével egyre több konfliktusa van.

A miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy az energiaárak és a brüsszeli szankciók olyan mértékűvé emelték az inflációt Magyarországon, hogy azzal a jegybank nem tud megbirkózni. – A nyár során a kormány jelentős gazdasági döntéseket is hozott. A kormány célja, hogy az év végére az infláció mértéke egy számjegyű, tíz százalék alatti legyen – jelentette ki Orbán Viktor.