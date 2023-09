A most 21 éves Luka Hein azt mondta, hogy egy nagyon zaklatott, nehéz időszakon ment keresztül, amikor még csak 16 éves volt, hiszen a szülei váltak, őt pedig interneten keresztül zaklatta egy férfi. Ebben a bonyolult életszakaszában talált pár influenszert, akik a maszketómia és a hormonkezelés jótékony hatásáról beszéltek. Hein, aki egy ideig férfiként élt, rájött, hogy nem az a megoldás, amire tinédzser korábban rávezették az orvosok.

„Életem legsötétebb időszakában segítség helyett csak megerősítést kaptam abban, hogy milyen káosz az életem” − mondta el a New York Timesnak. Hozzátette, hogy nem lett volna szabad, hogy elvégezzék rajta a műtétet, hiszen még kiskorú volt.

Nem hiszem, hogy a gyerekek beleegyezhetnek abba, hogy kiskorukban elvegyék a testi funkciójukat, azelőtt mielőtt még rájönnének, hogy ez mit is jelent

– mondta Hein. „Olyan orvosi beavatkozásról beszéltek, amelynek nem tudtam teljesen megérteni a hosszú távú hatásait és következményeit” − tette hozzá a lány.

Luka Hein lawsuit proves it: Don’t let kids transition https://t.co/0N5wwxFSmB pic.twitter.com/JShYOBYkHO — NY Post Opinion (@NYPostOpinion) September 15, 2023

Hein most pénzügyi kompenzációt kér az orvosi központtól, és azt akarja, hogy vállaljanak felelősséget azok az orvosok, akik ezt tették vele. Egyelőre nem reagáltak az orvosi intézménytől.

Hein elmondta, fiatal korában depressziót és szorongást diagnosztizáltak nála, többször kórházba is került, 2017-ben pedig egy férfi online zaklatta őt.

A pubertás kora alatt pedig összezavarodott, elkezdték zavarni a mellei és a menstruációja, míg végül az interneten influenszereket nézett, akiknek hatására eldöntötte, hogy belevág az átalakításba. A kórház pedig belehajszolta abba, hogy megcsinálják rajta a maszketómiát.

A periratban az áll, hogy ahelyett, hogy az orvos segítséget nyújtott volna a mentálisan instabil lánynak, meggyőzte a szüleit, hogy öngyilkos lehet, ha nem végzik el rajta a műtétet. A nő ügyvédje leszögezte, hogy az orvosoknak nem szabadna így viselkedniük egy sebezhető gyermekkel vagy annak a családjával.

Korábban lapunk is írt róla, hogy egy most 18 éves lányon 13 évesen végezték el a kettős masztekómiát, aki szintén úgy döntött, hogy beperli az orvosait. Ő is azt emelte ki, hogy ennyi idősen nem lett volna szabad hagyni, hogy egy ilyen komoly műtétet elvégezzenek rajta.