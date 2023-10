Antiszemita támadásokat akadályozhatott meg a francia rendőrség

A francia belbiztonsági főigazgatóság rendőrei három főiskolai hallgatót előzetes letartóztatásba helyeztek, miután antiszemita támadást akartak elkövetni a brüsszeli izraeli nagykövetség ellen.

A terroristasejt vezetője egy Malik nevezetű férfi volt, aki többször is

videón fenyegette meg a Nyugatot, hogy az otthonaikba mennek értük és megölik a nőket és a gyerekeket.

A nyomozás során a videók mellett a hatóság arra jutott, hogy a férfi tartotta a kapcsolatot a többi radikalizálódott fiatallal Európa-szerte.

Malik már a középiskolában is arra szólította fel a diáktársait, hogy énekeljenek az iskola udvarán arról, hogy francia és fegyvertelen civileket öljenek meg.

A nyomozás folytatódik, a három fő pedig előzetes letartóztatásban marad.

Nem ez volt az egyetlen incidens: a rendőrség két 17 éves fiatalt vett őrizetbe, miután sósavval töltött palackokat vittek egy középiskolába, hogy ott aztán felrobbantva több diáktársukat megsebesítsék.

Az egyik elkövető egy szír állampolgárságú középiskolás diák, akit 2020 és 2021 között már megfigyelt a francia radikalizálódásmegelőzési egység, de végül nem tettek semmit.

Három merényletet tervezett a két fiatal, ezek közül az egyiket meg is tudták valósítani, amikor bevitték a palackokat az iskolába, amelyek fel is robbantak. Végül senki sem sérült meg. A nyomozók most azt próbálják kideríteni, hogy mi volt a fiatalok indítéka.

Borítókép: Rendőrök a brüsszeli Igazságpalotánál, ahol a Belgiumi Zsidó Múzeumnál elkövetett támadás vádlottainak ügyét tárgyalták korábban (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)