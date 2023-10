Blokáddal akadályozza a Hamász, hogy a civilek elhagyják Gázát + videó

Hozzátette: a következő időszakban még erőteljesebb támadásokat fognak intézni a Gázai övezet ellen – számolt be a The Times of Israel izraeli hírportál.

דובר צה"ל: חמאס מקשה על תושבי רצועת עזה לנוע דרומה • תיעוד - פקקי ענק ברצועה בעקבות חסימות חמאס@Doron_Kadosh pic.twitter.com/bfgYPgkBtZ — גלצ (@GLZRadio) October 14, 2023

Borítókép: Gázai palesztin lakosok menekülnek a városból 2023. október 14-én, mert az izraeli hadsereg az előző nap elrendelte a Gázai övezet északi részének kiürítését a terület ellen tervezett szárazföldi hadművelet miatt (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)