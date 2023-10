„A cél Izrael totális kiirtása”

– Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vezető tanácsadójaként mivel fog telni az elkövetkezendő időszak?

– Nincs más lehetőségünk, mint teljesen megsemmisíteni a Hamászt. Barbár, terrorista természetük nem újdonság Izrael számára, sok terrort átéltünk, de a támadás mértéke és barbár jellege így is megdöbbentő volt. A Hamásznak több ezer rakétája van, és készek harcolni a civil területeken is. Például a Hamász katonai főparancsnoksága Gáza városában van, egy kórház alatt, és kihasználják, hogy Izrael nem fog egy kórházat lebombázni. Ezért a háborúért nagy árat fogunk fizetni, katonák életével, de nincs más választásunk. Ráadásul a Hamászhoz más szervezetek is csatlakoznak, a napokban többen próbáltak meg Libanonból Izraelbe bejutni. Egyik nap például öt terrorista akart bejutni, akiket megöltek, de mi is elvesztettünk sajnos néhány katonát a harc során. Leginkább a Hezbollah esetleges csatlakozása aggaszt minket. A Hezbollah terrorszervezetből alakult át hadsereggé, sokkal erősebb, mint a libanoni hadsereg, de facto az egész országot ellenőrzi, különösen a dél-libanoni, Izraelhez közeli területeket. Szintén ismertek barbár módszereikről, például rakétáikat a civil házakba, kórházakba, mecsetekbe telepítik.

Hogy csatlakozni fognak-e, nem tudhatjuk, de mint Irán hosszabb karja, Teherántól függ, teljes ellenőrzése van felette.

Irán a Hamászt is támogatja, többek között fegyverekkel, melyeket a Sínai-félszigetről visznek be a Gázai övezetbe, de nincs teljes ellenőrzésük a terrorszervezet felett. Izrael azonban készen áll a mozgósításokra, és a hadseregbe is több mint 400 ezer ember érkezett önkéntes alapon. Amikor fenyegetés ér minket, félreteszünk mindent: politikai, ideológiai, vallási megosztottságot. Számunka ez a háború olyan, mint 9/11 és Pearl Harbor együtt, küldetésünk mindenekelőtt a háború megnyerése.

A Gázai övezetből kilőtt palesztin rakétát semmisít meg a Vaskupola izraeli rakétaelhárító rendszer a dél-izraeli Askelón fölött 2023. október 13-án. Fotó: MTI/AP/Cafrir Abajov

– Az izraeli-palesztin konfliktus évtizedekre nyúlik vissza. Mi lehetett az oka a mostani támadásnak? Mi lehet a Hamász célja?

– A Nyugat és az izraeli társadalom nagy része hajlamos elemezni a szándékokat, célokat. A Hamász sem próbálja meg eltitkolni célját, a terrorszervezet chartájában világosan szerepel: Izrael állam totális kiirtása. A holokauszt egyik tanulsága az volt, hogy ha valami őrült ideológia azt hirdeti, meg fogunk titeket ölni, arra jobb hallgatni. Bár a Hamász nyíltan ezt hirdeti, Izrael vakon hitt abban a nyugati elgondolásban, hogy tudunk találni kompromisszumot.

A mostani támadás során több mint 1300 zsidót öltek meg, a holokauszt óta nem volt erre példa – egy főre levetítve súlyosabb, mint az Egyesült Államok elleni 9/11, hiszen kisebb ország vagyunk.

És van az egészben egy másik fontos kérdés is: miért a szombati időpontot választották a terroristák? Nincs rá egyértelmű válaszom. Ennek a tömeges mészárlásnak az előkészítése sok időt vesz igénybe, talán csak most álltak rá készen. Tudták, hogyan vakítsák el a határellenőrző műszereinket, tudták, hogyan jussanak be a kerítéssel védett közösségekbe. Tudták például, hogy amikor egy személy megérkezik a faluba, a kerítés automatikusan kinyílik. Valószínűleg tudtak a zenei fesztiválról is, ahol mintegy 270 fiatalt öltek meg. De lehettek más okai is. Például az, hogy Szaúd-Arábiával a békemegállapodás küszöbén állunk. Ha teheráni parancsról van szó, az egy újabb tényező.