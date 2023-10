Izrael budapesti nagykövete: Irán célja egy újabb háború a térségben

Kiemelte, bár ötven évvel ezelőtt, az 1973 októberében 21 napig tartó jom kippuri háború során meglepetésként érte Izraelt Egyiptom, Szíria, Jordánia és Irak hadseregének közös támadása, ezúttal más a helyzet: Izraelt egy terrorszervezet támadta meg, melynek áldozatai főként civilek. A diplomata ugyanakkor elmondta, nemcsak az emberekre mérnek végzetes csapást a terroristák, de még az állatokra is. Hozzátette: a terroristák nem válogatnak, mindenkit lemészárolnak, aki az útjukba került, legyen az izraeli, arab, palesztin, zsidó vagy külföldi.

A hivatalos összesítés szerint már több mint 1200 izraeli vesztette életét az első 24 órában, köztük 169 katona.

A budapesti nagykövetség közölte, legalább 29 ország állampolgárai estek áldozatul a háborúnak, többek között hét brazil, két olasz, hét argentin, két amerikai állampolgár, továbbá britek és németek is vannak az áldozatok között. Az eddigi adatok szerint húsz thaiföldi vendégmunkás is életét vesztette. Jákov Hadasz-Handelszman kiemelte, az izraeli katonanők között is magas veszteségeket tartanak nyilván. A sebesültek számát háromezerre becsülik, és 470 fölött van a kórházban ápoltak száma. A Hamász-terroristák továbbá temérdek túszt is a Gázai övezetbe hurcoltak, egyelőre 130 személyt tartanak nyilván – köztük teljes családokat, pár hónapos csecsemőket és gyermekeket is –, róluk azonban semmit nem tudni.

Házról házra jártak.



Élő embereket gyújtottak fel.



Egész családokat gyilkoltak meg. Gyermekek. Kisbabák...



Nem leszünk csendben.



A Kibbutz Beeri áldozatainak emlékéből fakadjon áldás.



📸: @bokeralmog

A nagykövet ismertette, a harcok nagy erőkkel folynak továbbra is, az izraeli védelmi erők már két fronton is harcolnak, ugyanis a Gázai övezet mellett már északi irányból, Libanonból is támadják az országot a Hezbollah tagjai. Szombat óta körülbelül 5300 rakétát lőttek ki Izraelre, nagy részüket Gázából. Jákov Hadasz-Handelszman ismertette, országa számára most az a legfontosabb, hogy minél előbb kiűzzék Izrael területéről a Hamász tagjait.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a nagykövet elmondta, egyelőre nem látni a harcok végét, de abban bíznak, minél hamarabb lezárják a háborút.

Az elmúlt napokban szakértők azt a kérdést próbálták megválaszolni, hogyan sikerült a Hamásznak ekkora mértékű támadást indítania Izrael ellen, az üggyel kapcsolatban Jákov Hadasz-Handelszman azt mondta, vizsgálatot fognak indítani, de előbb az országot kell megvédeniük.