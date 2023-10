„Ami Izraelben zajlik, az 9/11 és a bucsai mészárlás kombinációja”

– Szombat reggel Izraelt megtámadta a Hamász palesztin terrorszervezet. Mi volt az első gondolata, mikor meghallotta a hírt?

– Nem igazán volt meglepő, mert ha ezen a területen élünk, megszokjuk az ilyen jellegű támadásokat. A Hamász egy palesztin terrorszervezet, amelyet Irán pénzügyileg irányít, politikailag támogat és motivál – ne feledkezzünk meg az alárendeltség egész láncolatáról. Ennek ellenére meglepett minket a támadás mértéke. Egy alapos szervezésről van szó, melynek célpontjai az ártatlan emberek. Mostanáig körülbelül 350 embert gyilkoltak meg, főként civileket.

Voltak, akiket a Hamász terroristái megtámadtak és lemészároltak, néhányukat pedig elrabolták, köztük csecsemőket, gyerekeket, nőket, felnőtteket, időseket vittek Gázába.

És ne feledkezzünk meg az izraeli területek felét érő bombázásokról sem, ami történik, azt egyetlen ország sem tűrné el, mi ennek megfelelően reagáltunk. Meglepetésként ért minket a támadás, de ha eljön az ideje, kivizsgáljuk, és megnézzük, mit rontottunk el. Most viszont az a küldetésünk, hogy kizavarjuk az összes terroristát, akik még a területünkön vannak. Utána pedig a Hamászra mérünk csapást, hogy a közeljövőben ne legyenek képesek ilyen támadásra.

– Miben más a mostani támadás, mint a többi?

– A támadásokat általában úgy hajtják végre, hogy válogatás nélkül zúdítják a rakétákat az izraeli településekre. Ezúttal viszont mindez csak csali volt, mert Hamász-terroristák százai – ha nem ezrei – szivárogtak be a szuverén területekre. Mintegy 25 izraeli falut, kibucokat és városokat támadtak meg, ahol túszokat ejtettek, és brutálisan meggyilkolták őket. Láthatja azokat a borzalmas videófelvételeket, amelyek bemutatják az elfogott emberek nyomorúságát, hogyan bánnak velük, hogyan bántalmazzák őket, hogyan hurcolják meg a nőket és a gyerekeket. Egy idős holokauszt-túlélő hölgyet, mielőtt elhurcolták Gázába, arra kényszerítettek, fegyvert tartson a kezében és ujjaival mutasson V betűt. Senki sem tudja, mi lett a sorsa, hasonlóan sok más emberéhez. Ez a legnagyobb különbség, melyre megfelelően kell reagálnunk nekünk is.

A mi szempontunkból a tegnapi nap az amerikai szeptember 11. és az ukrajnai bucsai mészárlás kombinációja.

– Szakértők szerint Izrael nem volt felkészülve a szombati támadásra. Hogyan történhetett ez meg?

– A Hamász nagyon világosan kijelentette, hogy célja Izrael Állam felszámolása. A támadás mértéke és az időzítés viszont meglepett minket, éppen a zsidó nagyünnepek végére esett, a Szimchát Tórá ünnepének utolsó napja volt, amikor sokan szabadságon vannak. Több tízezer tartalékost toboroztunk, hogy kiüldözzük a terroristákat Izrael területéről, majd csapást mérjünk Gázára. Érdemes figyelni az északi frontra is, ahol ma a Hezbollah megpróbálta provokálni Izraelt a libanoni határ mentén, azonnal visszavágtunk. Reméljük, nem fog eszkalálódni a helyzet, de ha igen, az összes tartalékost behívjuk, és két fronton fogunk harcolni. Mellesleg az események mögött Irán áll. Miért? Sok oka van, de úgy sejtem, most a fő ok a félelem: amerikai támogatással ugyanis békemegállapodás jöhet létre Izrael és Szaúd-Arábia között. Mi viszont most viszont háborúban állunk, és meg fogjuk nyerni.

– Miért éppen most támadhatott a Hamász? Köze lehet ahhoz, hogy az arab államok rendezték a kapcsolatokat Izraellel, vagy hogy most minden szem Ukrajnára szegeződik?

– Így van, most valóban minden szem csak Ukrajnára szegeződik, és nem örülnek annak, hogy az arab országok normalizálni akarják kapcsolataikat Izraellel. A kérdés az, hogy katonai és politikai stabilitást, gazdasági virágzást szeretnének-e a régióban, vagy alávetni magukat a zsarnokságnak, teokráciáknak, olyan terrorista államoknak, mint Irán. Irán ma a legnagyobb terrorista állam, bárhol, akár Európában, a Közel-Keleten, Afrikában bármi rossz történik, mindig megtalálni Irán lábnyomait. Ha a Közel-Kelet biztonságban van, virágzik, elcsendesedik, akkor Európa is biztonságban van, hiszen a Közel-Kelet és Afrika Európa, különösen az Európai Unió hátsó udvara. Mindazok a problémák, melyek a Közel-Keletről fakadnak, hatással lehetnek Európára: csökkentik a biztonságot és a jólétet, Magyarországon is – és fordítva is így működik.