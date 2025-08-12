Orbán Viktororosz-ukrán háborúTrump

Orbán Viktor elárulta, miért nem szabad szánalmasnak tűnni a politikában + videó

Érdekes témákra is kitért a Patrióta Extrában adott interjúban a kormányfő.

2025. 08. 12. 18:06
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Politikában a tekintély számít. Nevetségesnek és szánalmasnak tűnni sosem szabad, mert akkor a végén gyenge és szánalmas is leszel – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. 

A miniszterelnök a Patrióta Extra műsorában kifejtette: amikor két fél leül egymással tárgyalni – jelen esetben az oroszok és az amerikaiak –, „és téged nem hívnak oda, akkor te nem kapkodsz a telefon után, te nem rohangálsz, te nem kiabálsz be kívülről, te nem akarod a saját fontosságodat hangsúlyozni a két ember előtt vagy otthon”, mert az szánalmassá tesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

