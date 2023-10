Már Svédországban is ült börtönben a brüsszeli terrortámadás elkövetője

A hétfői terrortámadás másnapján már kiderült, hogy Abdeszalam Lasszód tunéziai származású terrorista korábban élt Svédországban is. Erről először a miniszterelnök, Ulf Kristersson beszélt, majd később a nemzetbiztonsági szolgálat (Säpo) is megerősítette az értesülést, hozzátéve, hogy a terrorista több mint tíz éve volt svédországi lakos, és többféle identitást is használt az országban. – Jelenlegi információink szerint a gyanúsított tíz évvel ezelőtt rövid ideig Svédországban tartózkodott. De korábban nem került a szakszolgálat érdeklődésének homlokterébe – mondta el Fredrik Hultgren-Friberg, a Säpo sajtószóvivője.

Azóta újabb részletek derültek ki, melyeket a Migrációs Hivatal is megerősített. A terrorista több évet töltött az országban, utoljára Göteborgban élt, ahol egy barátja kutyapanziójában volt szállása. 2012-ben razziát tartott a rendőrség a helyszínen, Lasszód és barátja kokain hatása alatt álltak, amikor lecsaptak rájuk. De nem csak saját használatra volt náluk drog, a kutyapanzió csak fedőtörténet lehetett, valójában kábítószer-kereskedelemmel foglalkoztak. A rajtaütéskor egy margarinosdobozban 100 gramm kokaint találtak náluk.

A vád szerint Göteborgban terítették a drogot, emiatt két év és két hónap börtönbüntetést kapott a későbbi merénylet elkövetője, valamint tíz évre kitiltották az országból – írta meg az Aftonbladet napilap.

Börtönbüntetésének letöltése után – a dublini rendelet értelmében – kiadták egy másik uniós országnak.

Unokatestvér: Tunéziában is ült már, román útlevéllel jött Skandináviába

A terrorista unokatestvére is megosztott információkat az elkövetőnek a svéd köztévének. Az SVT-nek háttal, norvégül nyilatkozó férfi arról számolt be, hogy már húszas éveiben is elítélték Lasszódot Tunéziában, ahol börtönben is ült. Egy ideig együtt éltek Oslóban, ahová Olaszországból érkezett. Norvégiában menedékkérelmét elutasították, ezt követően Svédországba távozott. Itt, a kutyapanzióban történt letartóztatásakor, román útlevelet találtak nála, valamint 46 ezer eurót. A kihallgatás során Lasszód elmondta, hogy az útlevelet Franciaországban vette háromezer euróért, mivel nem volt európai tartózkodási engedélye.

A név nélkül nyilatkozó unokatestvér szerint Abdeszalam Lasszód az utóbbi pár évben lett egyre vallásosabb, radikalizálódott, de azt nem tudta megmondani, mi történt vele az utóbbi hónapokban.

Svájcban élt az egyik svéd áldozat, mindig viselte a nemzeti mezt

Lasszód áldozatairól a svéd külügyminisztérium azt közölte, hogy egy hetvenes éveiben járó stockholmi és egy hatvanas, külföldön élő férfiről van szó. Az utóbbi elhunyt családja arra kérte a svéd médiát, hozzák nyilvánosságra a férfi nevét, fotóját és történetét. Patrick Lundström észak-svédországi származású, de Svájcban élt, nagy futballrajongó volt. „Patrick csodálatos melegszívű, humoros és gondoskodó apa, férj, testvér, nagyapa, és nagybácsi volt” – írták testvérei. Egyikük arról is beszélt a svéd köztévének, hogy hatalmas futballrajongó volt testvére, akin a svéd mez minden meccs alatt rajta volt. Ez okozta végül a halálát is.

Patrick Lundström

Borítókép: Bűnügyi helyszínelők Brüsszel Schaerbeek nevű negyedében, amelynek egyik kávézójában a hatóságok lelőttek egy felfegyverzett tunéziai menedékkérőt 2023. október 17-én (Fotó: MTI/AP/Martin Meissner)