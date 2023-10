Novák Katalin: A család a legnagyobb segítség a megújulásban és a megmaradásban

A család a legnagyobb segítség a megújulásban és a megmaradásban – mondta Novák Katalin köztársasági elnök a reformáció ünnepe alkalmából tartott istentiszteleten kedden Sydney-ben.

Az államfő hozzátette: a gyermekek azok, akik folyamatos megújulásra késztetnek minket, és a gyermekek azok, akik a családot is folyamatosan megújítják. Így lehet a család a megmaradásnak és a megújulásnak egyaránt záloga – mutatott rá.

Novák Katalin elmondta: a családokra Magyarországon örökérvényű értékként tekintenek, amelyek a magyarság megmaradásának és megújulásának zálogai lehetnek. Ezért erősítik a családokat és ezért ismernek el minden magyar gyermeket, függetlenül attól, hogy hol születik a világban.

„Ezért is adtuk vissza az állampolgárságot azoknak, akiket ez megillet. Ezért is helyeztük nemzeti alapra a magyar állampolgárságot, és ezért is van már 1,1 millió olyan magyar ember, aki ismét örülhet a magyar állampolgárságának” – hangsúlyozta.

A reformáció ünnepéhez kapcsolódva kifejtette:

Keresztény emberként és keresztény döntéshozóként is az a feladatunk, hogy felismerjük és megkülönböztessük egymástól az örök értékűt a megújíthatótól és megújítandótól.

Elmondta, mi, magyarok örökérvényűnek tekintjük nemzetünk, nyelvünk, hitünk, nemzeti, nyelvi, hitbéli és nemi identitásunkat. Ezeket nem váltogatjuk, nem cseréljük le, hanem úgy újulunk meg újra és újra, hogy közben maradunk azok, akik voltunk, akik vagyunk.

Novák Katalin kifejtette, Ausztráliában a hivatalos találkozók mellett a magyarság nyomában járt. Felidézte, hogy Melbourne-ben emlékeztek az ’56-os forradalom évfordulójára, Marsdenben a napokban templomot avattak és közösségi házat adhattak át, Sydneyben pedig még alkalma lesz találkozni a délvidéki magyarokkal is.

Október 31. annak az emléknapja, hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kiszögezte a tételeit arról, hogy miként kellene az egyházat és a hitet megújítani – mondta el Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a közmédiának.

Fotó: Sándor-palota/Bartos Gyula

Hozzátette: Szent Ágostont idézte prédikációjában, ami talán furcsa a reformátusoknak, de a diaszpórában, Ausztráliában és mindenütt, ahol a magyarok nincsenek olyan nagy számban, nagyon fontos, hogy együtt tudjanak lenni római katolikusok, reformátusok, evangélikusok.

Hiszen olyan szellemi küzdelem van a világban, hogy nem azt kell keresni a keresztények között, ami szembeállít bennünket, hanem azt, hogy hogyan tudjuk közösen megvédeni a hitünket

– hangsúlyozta.

Borítókép: Novák Katalin Ausztráliában (Fotó: Sándor-palota/Bartos Gyula)