Az izraeli háború október eleji kitörése temérdek változást hozott Ausztriában is: a hatóságok fokozzák a biztonsági intézkedéseket és kiemelt figyelmet kap a zsidó közösség intézményeinek védelme. Minderre azért is van szükség, mert az antiszemita atrocitások nyugati szomszédunkat is elérték, melyekről egyre erőszakosabb felvételek terjednek a közösségi oldalakon. Vasárnap reggel arról cikkezett az Exxpress osztrák hírportál, hogy az éjszaka Bécs egyik belvárosi területén, a Seitenstettengasse 4. alatt található zsinagógát támadták meg fiatalok.

Miközben egy férfi barátját felemeli, hogy az megfogja és letépje az izraeli zászlót az épület oldaláról, egy fiatal nő pedig azt mondogatja, hogy „öld meg! Öld meg! Öld meg!”. Utóbbi mindeközben úgy csinál, mintha gépfegyver lenne nála és azzal lőne az izraeli zászló irányába.

Az antiszemita cselekményt videóra is vették, melyen tisztán látható, hogy a zsinagógát semmilyen hatósági személy sem védte, emellett a járókelők sem szóltak rá a fiatalokra – emelte ki a hírportál.

Az Exxpress közlése szerint Bécs egyik legfontosabb zsinagógájáról van szó, melyet egyébként szinte pontosan három évvel ezelőtt már megtámadtak. 2020 őszén a mindössze húszéves Kujtim F. kezdett lövöldözni a létesítmény előtt, a merényletnek négyen estek áldozatul. A Der Spiegel német hetilap akkor arról írt, a férfi éveken át kereste a kapcsolatot az Iszlám Állam közel-keleti terrorszervezettel, még a szíriai határvidéken is járt.

