Orbán Viktor Georgiában: A művészet békét teremt! + videó

Magyarországról jöttünk, és szerettük volna meglátogatni ezt a helyet, hogy ne csak mindig a politikát lássuk, hanem mélyebb dolgokat is. Magyarország messze van innen, de mi is egy keresztény ország vagyunk. Latin keresztények vagyunk, nálunk is a művészet terem egységet. Nekünk is vannak kórusaink, bár talán nem ilyen fantasztikusak. Kórusaink nagy keresztény egységet tudnak teremteni, úgyhogy köszönjük szépen hogy itt lehetünk, és köszönjük szépen, hogy meghallgathattuk önöket