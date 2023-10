Robert Fico pártját hamarosan kirúgja soraiból az Európai Szocialista Párt + videó

További súrlódási pontként említette orosz–ukrán háború kérdését, a pártja ugyanis nem támogatja, hogy az EU vagy Szlovákia fegyvereket küldjön Ukrajnába. A kérdés kapcsán leszögezte: a konfliktusnak nincs fegyveres megoldása, az EU-nak pedig elő kellene állnia egy béketervvel.

– Jól össze lehetnek zavarodva Brüsszelben, ha azt gondolják, hogy veszélyes, ha valaki a békéről beszél, és békepárti, aki a háborút támogatja

– üzente a PES-nek a szlovák miniszterelnök.

Robert Fico szerint az is közrejátszhatott a párttagságuk felfüggesztésében, hogy a „szélsőjobboldalinak mondott” SNS támogatja a Smertt. Ezzel kapcsolatban a szlovák kormányfő arra emlékeztetett, hogy a Smer és az SNS 2016 és 2020 között is kormányozta már az országot, a partnerük ebben pedig a Most – Híd, egy szlovákiai magyar párt volt.

A felfüggesztés érinti a Peter Pellegrini Hang – Szociáldemokráciát (Hlas) nevű pártját is. A döntés nem érhette meglepetésként a szlovák szociáldemokratákat, hiszen Stefan Löfven, a PES elnöke – korábbi svéd miniszterelnök – már a szlovákiai parlamenti választások előtt kijelentette, hogy Ficónak távoznia kell a pártcsaládból „populista” politikája miatt.

Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy Ficónak és Pellegrininek távoznia kell a PES-ből. A Smer esetében nem ez az első eset, hogy felfüggesztik párttagságukat: először 2006-ban történt hasonló a párttal, mivel akkor a szélsőjobboldallal koalícióra lépve kormányozták Szlovákiát.

A felfüggesztésnek akkor az vetett véget, hogy az Európai Parlamentben a PES-nek szüksége volt a szlovákok szavazataira is.

A mostani esetben immár több olyan szakítóok is van, amely alapján úgy tűnik, a felek végleg búcsút mondhatnak egymásnak.

A felfüggesztés és a közelgő kirúgás okai között a PES részéről az LMBTQ-ellenes retorikát, az orosz–ukrán háborúban képviselt álláspontot és a jogállamisággal kapcsolatos problémákat, valamint a migráció kérdését vetették a szlovák felek szemére.