Svájc nem csatlakozik a Kína elleni uniós szankciókhoz

Az Európai Unió 2021 márciusában vetett ki szankciókat több kínai személyre, illetve egy biztonsági ügynökségre a Hszincsiang területén élő ujgurok tömeges önkényes fogva tartásával és a velük való állítólagos embertelen bánásmóddal összefüggésben. Peking uniós politikusokkal, illetve intézményekkel szembeni ellenszankciókkal válaszolt.

A svájci kormány még 2022 végén döntött arról, hogy nem követi az uniós szankciókat, de ez csak most került nyilvánosságra az NZZ am Sonntag jelentése nyomán. Svájc rendszerint csatlakozni szokott az EU által hozott büntetőintézkedésekhez, ahogy azt az Oroszország és Irán elleni szankciók esetében is tette.

