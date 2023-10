Töröltetnék Donald Trump nevét a szavazólapokról

Milyen az amerikai demokrácia? – erre a kérdésre válasz lehet a Citizens for Responsibility and Ethics (Polgárok a felelősségvállalásért és etikáért) nevű érdekvédelmi csoport legújabb ötlete. A szervezet ugyanis azzal állt elő, hogy Donald Trump volt amerikai elnök nevét vegyék le a jövő évi választás szavazólapjairól Colorado államban – számolt be a Reuters hírügynökségre hivatkozva a Mandiner hetilap kedden.

Az érdekvédelmi csoport egy próbapert indított az amerikai alkotmány egy ritkán alkalmazott, a polgárháború idejéből származó rendelkezésére vonatkozóan, amely kizárja, hogy „lázadásban” részt vevő személyek szövetségi tisztséget töltsenek be.

A szervezet arra keresi a választ, meg tudják-e akadályozni, hogy Trump ismét elnök lehessen. A tárgyalás hétfőn kezdődött az államban.

Trump erőszakos csőcseléket uszított a fővárosunk megtámadására, hogy megakadályozza a hatalom békés átadását

– vélekedett Eric Olson, az érdekvédelmi szervezetet képviselő ügyvéd.