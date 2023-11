Az államtanács ezzel hatályon kívül helyezte a párizsi közigazgatási bíróság döntését, amely felfüggesztette a kormány október közepén meghozott rendeletét a kiutasításról.

A belügyminiszter joggal véli úgy, hogy a párizsi közigazgatási bíróságnak nincs igaza, amikor felfüggesztette a Népi Front Palesztina Felszabadításáért elnevezésű szervezet aktivistájának kiutasítását, miután a radikális baloldali mozgalmat Izrael és az Európai Unió 2001 óta terrorista szervezetként tartja nyilván − emlékeztetett az államtanács.

A belügyminisztérium álláspontja szerint az aktivista franciaországi jelenléte a közrend súlyos megzavarásának veszélyét hordozza magában a Hamász iszlamista palesztin szervezet október 7-én Izrael ellen elkövetett terrortámadása nyomán kitört háborúhoz kapcsolódó élesen feszült helyzetben.

Az államtanács elismerte, hogy Mariam Abou Daqqa nyilvános megjelenései alkalmával a közrendet semmi nem zavarta meg, ugyanakkor a bíróság kiemelte, hogy

a 72 éves aktivista annak a szervezetnek az egyik vezetője, amely 2002 és 2015 között 13, számos áldozatot követelő merényletet követett el izraeli civilek ellen.

A kitoloncolásig Mariam Abou Daqqát házi őrizetbe helyezték.

Az államtanács arra is felhívta a figyelmet, hogy a közel-keleti helyzet miatt „a feszültségek kiéleződtek Franciaország területén is, ami az antiszemita cselekmények jelentős növekedését eredményezte”.

Az izraeli-palesztin konfliktusról való véleménynyilvánítás céljából egy olyan szervezet egyik vezetőjének jelenléte Franciaországban, amely magára vállalta a felelősséget izraeli civilek elleni merényletekért, alkalmas lehet arra, hogy komolyan megzavarja a közrendet

− áll az indoklásban.

Miután Mariam Abou Daqqának „nincsen semmilyen kötődése Franciaországhoz, ahova szeptemberben érkezett, és amely országnak nem beszéli a nyelvét, a kiutasítása nem tekinthető a szabad mozgáshoz és a véleménynyilvánítási szabadsághoz való joga törvénytelen, súlyos megsértésének” − írta az államtanács.

A palesztin aktivista augusztus elején kapott Jeruzsálemben 50 napos beutazási vízumot Franciaországba, ahol az izraeli-palesztin konfliktusról rendezett konferenciákon vett részt.

Más nyugat-európai városokhoz hasonlóan Párizsban is többezres palesztinpárti tüntetést tartottak a hétvégén − írja a The Times of Israel izraeli napilap. A paklesztin zászlókkal felvonuló tüntetők azonnali tűzszünetet követeltek, és olyan jelszavakat skandáltak, mint „Izrael gyilkos” vagy „Állítsátok meg a gázai mészárlást”. Emmanuel Macron francia elnököt pedig cinkosnak nevezték.