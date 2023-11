Egyre agresszívabbak a palesztinpárti tüntetők Nyugaton + videók

Az Egyesült Államokban is folytatódtak a brutális tüntetések. Az utcákra vonultak az Izrael mellett kiálló és a palesztinpárti demonstrálók is. A videófelvételeken jól látható, hogy New Yorkban izraeli zászlót taposnak és égetnek el a palesztinok mellett kiálló és a terület szabadságát hirdető tüntetők. Ezzel párhuzamosan Izrael-párti tüntetés is zajlott az utca másik odalán, több esetben egymásnak is estek a demonstrálók.

