Orbán Viktor: Nagy előrelépés történt Magyarország energiabiztonságának szempontjából

Szólt arról is, hogy kilenc éve döntöttek úgy, hogy magas stratégiai szintre emelik a magyar–kazah kapcsolatokat, amelybe sok munkát fektettek. Az eredmények már az idei évben is megmutatkoztak, s a jövőben a gazdasági együttműködés tovább bővülhet – mondta.

A kormányfő a beszédében háláját fejezte ki Kaszim-Zsomart Tokajev államfőnek, amiért nemcsak gazdasági kérdések kerültek szóba egyeztetésükön, hanem globális biztonsági kérdések is.

Megjegyezte, hogy a téma újra elő fog kerülni pénteken a Türk Államok Szervezete tizedik csúcstalálkozóján is.

A miniszterelnök a kazah elnököt emlékeztette, hogy a magyarok keletről indulva érkeztek meg Európába, és a magyar emberek azt gondolják, hogy az élet nem más, mint egy szövetség az ősök, a most élők és az utódok között. Úgy folytatta, e tekintetben a kazahok benne vannak a mi életünkben, hiszen a közös múltunk részei, így gondolunk mindig Kazahsztánra, és örülünk annak, hogy a barátságon túl most már gazdasági kapcsolataink is vannak.