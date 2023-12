A magyar–orosz kapcsolatokról faggatták Szijjártó Pétert Párizsban + videó

Az LCI francia hírcsatorna vendége volt nemrégiben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akit a riporter többek között a magyar–orosz kapcsolatokról faggatott. – Van más is az Oroszországgal való kapcsolatukban, mint a gázellátás, amiről teljesen egyértelműen kommunikálnak? Létezik valamiféle eszmei kapocs is? Oroszország nagyon konzervatív irányt vett, és ez az önök rendszerére is igaz. Ez közelebb hozza önöket egymáshoz? – tette fel a kérdést Darius Rochebin.

– Tudja, nem kedveljük azt a módszert, hogy más szemszögéből, szemével vagy szemüvegén keresztül nézzük magunkat, ez minket nem érdekel. Minket nem érdekel, mások hogyan látnak bennünket. Nem azért politizálunk úgy, ahogy, mert valakinek másnak is hasonló a nézőpontja. Ezekkel mi nem foglalkozunk – magyarázta Szijjártó Péter. A tárcavezető leszögezte: