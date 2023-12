Szijjártó Péter: Bulgária a magyar emberek biztonságával szórakozott + videó

„Ukrajna még közel sincs az uniós tagsághoz, de már most olyan fontos európai szektoroknak, mint a szállítmányozás vagy a mezőgazdaság rendkívüli károkat okoztak” – hangsúlyozta. Szijjártó Péter elmondta, „Ukrajna uniós integrációja nem áll jelenleg sem a tagországok, sem az unió érdekében, mert annak olyan drámai hatásai lennének, amelyeket most még teljesen felmérni sem lehet”. Emlékeztetett arra is, a csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok közül Észak-Macedónia vár a legrégebb óta előrelépésre, mely 18 évvel ezelőtt, 2005-ben kapott tagjelölti státust. „Az európai uniós tagországok többsége nem támogatja a bővítést” – ismertette.

Az afrikai országoknak európai segítségre van szüksége

Szóba kerültek továbbá Szijjártó Péter afrikai útjai, a tárcavezető ugyanis nemrégiben járt Ugandában, Ghánában és Csádban is. Kiemelte, az afrikai országoknak európai segítségre van szüksége. „Nagy európai gazdaságfejlesztési programokat kell végrehajtani Afrikában. Magyarország a saját eszközeivel, a saját dimenzióival, a saját lehetőségeihez mérten ezt csinálja” – emelte ki.