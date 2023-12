Körözési listára vette Ukrajna Kirill pátriárkát

Az ukrán körözési listán Kirill pátriárkáról azt írják, november 11. óta nyoma veszett, és bujkál a tárgyalások elől. Az orosz ortodox egyház vezetője ellen még novemberben emelt vádat az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) – emlékeztetett a News.ru orosz hírportál. A háborúval kapcsolatos vádakon túl azt is felrótták neki, hogy „Oroszország legfelsőbb katonai-politikai vezetésének belső köréhez” tartozik. A Reuters azt írta, az ukrán belügyminisztérium célja, hogy megszüntesse azoknak a papoknak befolyását, akik szerintük szoros kapcsolatokat tartanak fenn Oroszországgal és az ukrán társadalomra is befolyással vannak – ellenük büntetőeljárást indítottak, főként hazaárulás vádjával. A listán nemcsak papok, hanem más egyházi tisztviselők is szerepelnek.

A hírügynökség arról is beszámolt, a kijevi parlament előtt egy olyan törvényjavaslat áll, mely betiltaná az orosz ortodox egyházat Ukrajnában, noha az egyház korábban közölte, 2022 májusában minden kapcsolatot megszakított Moszkvával.