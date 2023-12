Az ukrán híresztelések már csak azért is érdekesek, mert Porosenko egy szót sem ejtett arról, hogy a magyar miniszterelnökkel találkozna, ráadásul az SZBU az elnök, azaz Volodimir Zelenszkij irányítása alatt áll, aki nemegyszer bírálta már Orbán Viktort. Például sérelmezte, hogy a kormányfő a magyar érdekeket szem előtt tartva nem engedett át az országon Ukrajnába irányuló fegyvereket, és az sem tetszett Kijevnek, hogy Magyarország nem szakított meg minden kapcsolatot Oroszországgal. Decemberben ráadásul uniós csúcstalálkozó következik, és Ukrajna abban bízik, EU-tagságának tárgyalásai hamarosan megkezdődhetnek. Orbán Viktor azonban pénteki interjújában kiemelte, a döntéshez minden tagállam beleegyezése szükséges, ám szem előtt kell tartani az európai egységet is. Leszögezte, a háborúban álló ország csatlakozási tárgyalásainak megkezdése most nem magyar érdek, ezért azt javasolta, hogy most ne tűzze napirendre az Európai Tanács, mert megbomlana az európai egység.