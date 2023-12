Az USA hibás megközelítésre hivatkozva vétózta meg az ENSZ gázai tűzszüneti határozatát + videó

Robert Wood, az Egyesült Államok helyettes nagykövete bírálta a szerinte hibás határozatot, különösen azt, hogy nem ítélte el a Hamász október 7-i támadásait. Wood kijelentette:

Bár az Egyesült Államok határozottan támogatja a tartós békét, amelyben mind az izraeliek, mind a palesztinok békében és biztonságban élhetnek, nem támogatjuk az azonnali tűzszünetre vonatkozó felhívásokat a jelenlegi formában

Az arab diplomaták erőfeszítései, hogy meggyőzzék a Biden-kormányzatot álláspontjának felülvizsgálatára, sikertelenek voltak.

A tanács rendkívüli ülését eredetileg Antonio Guterres ENSZ-főtitkár meghallgatására hívták össze, aki az ENSZ Alapokmány 99. cikkére hivatkozva aggodalmát fejezte ki a gázai humanitárius katasztrófa miatt. Guterres sürgette a tanácsot, hogy humanitárius tűzszünetet követeljen, hangsúlyozva a Gázában uralkodó szörnyű helyzetet és az éhínség veszélyét.

Az ülésen részt vevő palesztin képviselő szerint sajnálatos a szavazás eredménye, a Biztonsági Tanács szörnyű napjának nevezve azt. Figyelmeztetett a közelgő humanitárius következményekre is, kijelentve hogy

Gyermekek fognak meghalni, elárvulni, megsebesülni, életük végéig fogyatékkal élni,

és mindezt annak tulajdonította, hogy a felelősök semmibe veszik a palesztin életet. Annak fényében, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem tudta elfogadni a tűzszüneti határozatot, a gázai helyzet továbbra is kritikus, az áldozatok száma egyre nő, és a kihívások továbbra is fennállnak. A nemzetközi közösség továbbra is azon fáradozik, hogy diplomáciai megoldást találjon a konfliktus összetett dinamikájának kezelésére.

Borítókép: Antonio Guterres, a világszervezet főtitkára (j2) és Mohamed Abusabad, az Egyesült Arab Emírségek ENSZ-nagykövete (b2) az ENSZ Biztonsági Tanácsának a gázai helyzettel foglalkozó ülésén az ENSZ New York-i székházában 2023. december 8-án (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)