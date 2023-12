Európai zsidó létesítmények ellen tervezett merényleteket a Hamász

Csütörtökön Berlinben öt lakást és egy éttermet kutattak át a hatóságok. Az akció során három férfit tartóztattak le, egy negyediket pedig a német nyomozók információi alapján a holland rendőrök fogtak el Rotterdamban.

A gyanúsítottak a hatóságok szerint a Hamász régi tagjai voltak, akik szorosan kötődtek a palesztin terrorszervezet katonai szárnyához. A feladatuk az lehetett, hogy korábban német helyszíneken elrejtett fegyvereket hozzanak Berlinbe, hogy azokkal zsidó létesítményeket támadhassanak meg.

A három Berlinben letartóztatott férfi libanoni, illetve egyiptomi állampolgárságú, a Rotterdamban elfogott gyanúsított Hollandia polgára.

Köszönetemet fejezem ki minden érintettnek, aki ezzel a sikeres nyomozással hozzájárult ahhoz, hogy az európai zsidók továbbra is biztonságban és békében élhessenek

− mondta Marco Buschmann, Németország szövetségi igazságügyi minisztere csütörtök este.

A zsidók védelme elsődleges számunkra

− szögezte le Nancy Faeser német belügyminiszter.

Egy különálló nyomozásban a dán hatóságok is egy zsidó létesítmények elleni támadást tervező nemzetközi hálózatra derítettek fényt, amely bűnszervezetekhez is kötődött. Arról nem adtak információt, hogy az általuk letartóztatott három gyanúsított is a Hamász tagja-e, azt viszont elárulták, hogy a vád ellenük terrorizmus lesz.

Metter Frederiksen dán miniszterelnök súlyosnak nevezte a fenyegetést, igazságügy-minisztere, Peter Hummelgaard szerint pedig az állítólagos terv „tragikusan bizonyítja, hogy a dán zsidók veszélyben vannak”.

A dániai zsidó létesítményeknél megerősítették a biztonsági intézkedéseket, és Koppenhága utcáin is több járőrrel lehet majd találkozni.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala szerint az izraeli titkosszolgálatok információi is segíthettek az európai hatóságoknak, erről azonban nem árultak el részleteket.

Az Európai Bizottság már a hónap elején felhívta a figyelmet, hogy a gázai háború árnyékában