Megindokolta azt is, hogy miért éppen most jutott eszébe a történet. Szavai szerint elnyomta magában a történetet, teljesen addig, amíg mások meg nem vádolták a színészt, ekkor villantak be az emlékei, és ezért fordult most a rendőrséghez. Ha az újságírónőnek sikerül bizonyítania a vádat, érdekes helyzet állhat elő, ugyanis Spanyolországban legalább 15 év börtön jár nemi erőszakért.