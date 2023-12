Vlagyimir Putyin évértékelője – hogyan lett sofőrből Oroszország elnöke

2014 is kritikus jelentőségű volt a Putyin-korszakban, hiszen az Egyesült Államok által támogatott Majdan-forradalom győzelmét követően Oroszország arra kényszerült, hogy pozicionálja magát a NATO terjeszkedésével szemben. Az első lépés a Krím-félsziget annektálása volt. Nagyinterjújában Putyin meg is fogalmazza, hogy számára a Krím rendkívüli jelentőségű volt, és a rajta zajló fejlesztések miatt gazdasági és politikai jelentősége Oroszország számára egyébként is megkérdőjelezhetetlen.