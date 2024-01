Levessel öntötték le a Mona Lisát + videó

Levessel öntötte le vasárnap a párizsi Louvre múzeumban a Mona Lisa festményét két klímaaktivista – számolt be a The Guardian brit napilap. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen látható, hogy a festményt biztonsági üveg védi, és sértetlennek tűnt.

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

Az egyik aktivista levette a pulóverét és pólóján a francia Riposte Alimentaire aktivistacsoport felirata volt látható, továbbá „egészséges és fenntartható élelmiszerekhez” való jogot követeltek. Állításuk szerint ugyanis a „mezőgazdasági rendszer” áll temérdek betegség hátterében. A brit napilap kiemelte, az ügy körül számos megválaszolatlan kérdés van, például, hogy hogyan sikerült levest becsempészni a múzeumba, ugyanis sok létesítményben szigorították a táskák ellenőrzésére vonatkozó szabályozásokat, éppen a vasárnapihoz hasonló támadások elkerülése érdekében.