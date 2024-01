Németországi gazdatüntetések: Visszavonják-e a megtakarítási terveket?

A német kormány már január 4-én bejelentette, hogy visszavon néhány tervezett támogatáscsökkentést, amit a Német Gazdák Szövetsége (DBV) elégtelen intézkedésnek tartott. Január 5-én a német belügyminisztérium szóvivője arra figyelmeztetett, hogy államellenes és szélsőjobboldali elemek megpróbálhatják saját érdekeik érvényesítésére felhasználni a tüntetéseket. Az Alternatíva Németországért (AfD) is támogatását fejezte ki a gazdák tiltakozása mellett – írta a Deutsche Welle.

Egyes kutatók is jobboldali szélsőségesek tüntetésekre való beszivárgásától tartanak. Matthias Quent „extrémizmuskutató” arra figyelmeztet, hogy a jobboldali szélsőséges spektrum csoportjai saját céljaikra használják fel a gazdálkodók jelenlegi tiltakozását. Egy széles szövetség igyekszik rányomni a bélyegét a tüntetésekre és radikalizálni azokat – mondta Quent a Deutschlandfunkban. Ilyen szerinte például az AfD is. „Ezek a tiltakozások az AfD malmára hajtják vizet” – mondta Clemens Risse, a kisgazdálkodók szövetségének főtitkára Szászországban. Az elmúlt tíz évben növekvő bürokratikus terhek és növekvő költségek hatalmas frusztrációt váltottak ki szerinte. Az AfD az Ukrajnából származó vámmentes gabonaimportra mutat, és azt mondja a gazdáknak, hogy a kormány a világot próbálja megmenteni, de nem törődik a sajátjával – olvashattuk a The Guardian oldalán.