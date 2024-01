Alapjogokért Központ: Viharfelhők Németország egén – költségvetési gondok és gazdatüntetés

Miközben a német gazdák azért tüntetnek, mert a baloldali koalíció az ő kontójukra igyekszik betömni a költségvetésen ütött lékeket, Olaf Scholz kancellár kormánya továbbra is teljes mellszélességgel támogatja a korlátlan gabonaimportot Ukrajnából, mindezzel lehetetlen helyzetbe hozva a vidéket. Ráadásul

teszi ezt anélkül, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezne a társadalom részéről, hiszen – Magyarországgal ellentétben – semmilyen módon nem konzultált a választópolgárokkal

− írja az Alapjogokért Központ.

Ahogy lapunk is megírta, a gazdatüntetés során a farmerek traktorokkal akadályozzák a közlekedést a nagyvárosokban, és autópálya-felhajtókat zárnak le. Szerdától péntekig pedig a mozdonyvezetők is leállást jelentettek be, így tovább mélyül a válság. A szocialista–liberális–zöld kormány makacsul ragaszkodik saját álláspontjához, ami a költségvetés siralmas állapotának tükrében nem meglepő. Az ország gazdasági nehézségei azonban a megfontolatlan szankciós hadviselésben gyökereznek.