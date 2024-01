Százakat tartóztattak le Berlinben szilveszterkor + videók

A tavalyi zavargások után nagy rendőri és tűzoltói készültséggel várták a szilveszteri mulatságokat Berlinben – a hatóságoknak akadt bőven munkájuk az új év első óráiban. Az első jelentések szerint több mint háromszáz rendbontót tartóztattak le a német fővárosban 2023 szilveszterén, és több mint 750 esethez riasztották a tűzoltókat – körülbelül ötszáz esethez a 2024-es év első másfél órájában – számolt be hétfő hajnalban a német sajtó.

A tűzoltóság első esetei között szerepeltek kisebb tűzesetek és kigyulladt autók, azonban éjfél előtt néhány perccel egy többemeletes lakóépülethez is riasztották őket. Az épület 15. emeletén ütött ki tűz a német főváros Prenzlauer Berg városrészében, majd a lángok a 16. és 17. emeleti erkélyekre is átterjedtek.

Egy másik háztűzből pedig egy eszméletlen embert kellett kimenekíteni, egy macska pedig elpusztult.

Berlinben körülbelül négyezer rendőrt vezényeltek ki az utcákra, akik az új német törvényi rendelkezések értelmében a tavalyi szilveszteri zavargások után szigorúbban léphetnek fel a bűncselekményt elkövetőkkel szemben – tájékoztatott cikkében a Deutschlandfunk Kultur német rádióadó-hálózat. Noha a tavalyihoz hasonlóan ismét tűzijátékokkal támadtak a rendőrökre és a tűzoltókra, Ankja Dierschke, a berlini rendőrség szóvivője elmonta,

az incidensek nem voltak olyan súlyosak, mint az egy évvel ezelőtti szilveszter során.

Hozzátette: a nagy rendőri jelenlét miatt azonnal be tudtak avatkozni, ha szükséges volt. A fiatalok többek között a járókelőkre is dobtak petárdákat, volt, ahol ablakokat törtek be, és tizenegy személyt azzal a gyanúval tartóztattak le, hogy Molotov-koktélt akartak készíteni. Az utcákra egyébként nagyon sokan kivonultak, becslések szerint 45 ezres tömeg jelent meg a Brandenburgi kapunál.