Kampánycélokra használja a tragédiát Joe Biden

Mint arról beszámoltunk, egy veszélyes vegyi anyagokat szállító szerelvény siklott ki a kisváros közelében, majd néhány vagon ki is gyulladt. A balesetnek nem volt sérültje, de a település lakóit ki kellett telepíteni, mert legalább ötféle mérgező anyag került a környezetbe. Visszatérésük óta rendszeresen egészségügyi problémákról számolnak be a lakosok – írja a The New York Post amerikai napilap.

Joe Biden még tavaly márciusban, nem sokkal a tragédia után ígérte meg, hogy ellátogat East Palestine-ba, ezt azonban azóta sem tette meg. Szeptemberben úgy magyarázkodott, hogy „nem volt alkalma” rá.

Like ski trips and beach vacations? Yeah you’ve been so busy. https://t.co/RX5hOpXQ8u — J.D. Vance (@JDVance1) September 3, 2023

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)