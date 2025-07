Parádésan szerepelnek Wimbledon után a magyar teniszezők

A wimbledoni tenisztornán a magyar női teniszezők közül Gálfi Dalma szerepelt a legjobban, aki a harmadik fordulóban a későbbi döntős Amanda Anisimova ellen is szoros meccset játszott. Gálfi az általa kedvelt füves borításról salakra visszatérve is eredményes: a héten Hamburgban nyert két meccset, ahol hozzá hasonlóan Bondár Anna is negyeddöntős. Bondár címvédőként indult a németországi tornán. Párhuzamosan zajlik a jászvásári WTA-verseny is, ahol Udvardy Panna jutott be a legjobb nyolc közé.

Így jutott negyeddöntőbe Bondár, Gálfi és Udvardy

Bondár Anna hetedik kiemeltként a német Noma Noha Akugue, majd az osztrák Sinja Kraus ellen győzött Hamburgban, íme, az utóbbi találkozó meccslabdája.

Bondár párosban is versenyben van még, ott már elődöntős a holland Arantxa Rus oldalán.

A németországi versenyen egyesben nem Bondár az egyetlen magyar negyeddöntős, Gálfi Dalma a szerb Alekszandra Krunics, majd a német Nastasja Schunk ellen nyert, a következő ellenfele a Wimbledonban szenzációt okozó ukrán Dajana Jasztremszka lesz, aki második kiemelt Hamburgban.

Hamburg mellett Jászvásár (Iasi) is WTA 250-es versenyt rendez a héten. Itt Udvardy Panna jutott be a negyeddöntőbe, aki a francia Margaux Rouvroy után a nyolcadik kiemelt brit Francesca Jones ellen is győzött. A következő ellenfele a második kiemelt román Jaqueline Cristian lesz.

Udvardy párosban is versenyben van még, a szlovén Veronika Erjavec oldalán elődöntős.

