Kommunisták vezetnek Brüsszelben a muszlim szavazóknak köszönhetően

Egy erős muszlim szavazóbázissal rendelkező marxista-leninista párt az első helyen áll a brüsszeli választások előtt, megelőzve a korábbi vallon liberálisokat és a zöldeket, miután a párt sikeresen szólította meg a Hamász elleni izraeli háború miatt elégedetlen muszlim szavazókat.

A Belga Munkáspárt (PTB) az elmúlt évtizedben a török és arab szavazókat megszólító „cionizmus-ellenességével” népszerűvé vált, és most úgy tűnik, hogy 21 százalékos támogatottságával Brüsszel legnépszerűbb politikai pártja, amely korábban más szocialista pártok szavazatait is felemésztette, írja a The European Conservative hírportál.

A pártot régóta vádolják antiszemitizmussal; egy alkalommal egy tüntetésen elégettek egy ortodox zsidót ábrázoló alakot. A PTB-t legutóbb azért bírálták, mert hallgatólagosan támogatta a Hamász terrorcsoport október 7-i izraeli mészárlásait. A PTB vezetője, Raoul Hedebouw egyébként támogatja az iszlám fátyol viselését is már a nyolcéves lányok esetében is.

A párt jelenleg a vallon parlament 75 képviselői helyéből 10-et birtokol, támogatja az Izrael elleni palesztinok vezette BDS-bojkottkampányt és a NATO katonai szövetség felbontását.