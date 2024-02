Szabadlábra kerülhet egy sorozatgyilkos + videó

Ugyanis a családok áldozatainak ügyvédei szerint nemcsak a feltételezett sorozatgyilkos, Rex Heuermann, hanem a felesége, Asa Ellerup is részt vehetett a gyilkosságokban.

Ha ez bebizonyosodik, akkor a Heuermann ellen indított per alapos kétségek miatt felborulhat, és a férfit akár szabadlábra is helyezhetik. Természetesen a nő ügyvédje tagadja az ügyfele ellen felhozott vádakat.

Noha Ray Tierney, a Suffolk megyei kerületi ügyész többször is elmondta, hogy Ellerup a férje által elkövetett gyilkosságok mindegyike során a városon kívül volt, John Ray ügyvéd megkérdőjelezte ezt a következtetést a queensi St. John’s Egyetemen tartott szimpóziumon.

Egyes információk szerint Tierney beszélt egy szállodaigazgatóval, aki azt mondta neki, hogy Ellerup és a gyermekei később érkeztek Atlantic Citybe, mint amikorra a nyomozók eddig tették az érkezésüket, ami pedig azt jelentené, hogy legalább az egyik gyilkosság idején a városban tartózkodott.

A nő ügyvédje tagadta, hogy ilyen történt volna, és felszólította a kerületi ügyészt, hogy fedje fel az informátorát. Eközben egy másik informátor arról beszélt, hogy egyszer Heuermann-nal és a feleségével találkozott egy szexpartin, akkortájt, amikor az egyik gyilkosságot elkövették 1996-ban.

A FoxNews arról írt:

Sokan azt hiszik, hogy Ellerup tudta, mire készül Heuermann, még akkor is, ha valójában nem bűnsegédként vagy segédként vett részt a gyilkosságokban

− mondta a lapnak Neama Rahmani, egy volt szövetségi ügyész, aki nem kötődik az ügyhöz. Legalábbis azt állítják, hogy Ellerup jelen volt a szexpartikon, és hazudott arról, hogy a gyilkosságok megtörténtekor a városon kívül tartózkodott.

Lapunk is írt arról, hogy még tavaly júliusban letartóztatták az 59 éves Rex Heuermann építészt, akit azzal vádolnak, hogy legalább 11 embert ölhetett meg. Ám ha most bebizonyosodik, hogy a felesége is érintett lehet az ügyben, az újabb kérdéseket vet fel.

Borítókép: Rex A. Heuermann (Fotó: Getty via AFP)