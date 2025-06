Szijjártó Péter: A Zelenszkij-terv súlyos energiaellátási kihívásokat jelentene Magyarország számára

A tárcavezető a magyar–török gazdasági vegyes bizottság ülését követően arról számolt be, hogy Brüsszelben éppen azon mesterkednek, hogy végrehajtsák az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervét, amelynek célja az olcsó orosz kőolaj- és földgázforrások elzárása a tagállamok, köztük Magyarország elől.

Ha ez így lenne, az Magyarország esetében súlyos energiaellátási kihívásokat jelentene, és Magyarországon a rezsiköltségek a kétszeresére, háromszorosára növekednek

– figyelmeztetett.

Mi, magyarok visszautasítjuk a Zelenszkij-tervet, és nem vagyunk hajlandóak lemondani az olcsó orosz kőolajról és az olcsó orosz földgázról. És ebben nagy segítségünkre van Törökország, mert mára a Török Áramlat vezeték jelenti Magyarország földgázellátási biztonságának gerincét

– fűzte hozzá. Szijjártó Péter, kiemelve: a Török Áramlat vezetéken már napi több mint 21 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra, ami azt jelenti, hogy az idei év végén meg fog dőlni a tavaly felállított rekord, ami 7,6 milliárd köbméter szállítását jelentette Magyarországra Törökországon keresztül.

Ha a Zelenszkij-tervet Brüsszel végrehajtaná, akkor az azt jelentené, hogy a Törökországon keresztüli földgázszállítás kiesne, és ez Magyarországot rendkívül nehéz helyzetbe hozná. A magyar családok számára ez óriási baj lenne, ezért ragaszkodunk a Törökországon keresztüli földgázszállításhoz

– húzta alá. Majd jelentős előrelépésekről is tájékoztatott, méltatva az MVM és a BOTAS közötti megállapodást, amelynek értelmében júliusban naponta további 750 ezer köbméterrel növelik a szállításokat, és – mint mondta – ez remélhetőleg augusztusban és szeptemberben is így lesz. Hasonlóképpen remek hírnek nevezte, hogy a Mol és a TPAO török olajvállalat stratégiai partnersége nyomán a magyar energiacég még az eddiginél is erősebb szereplő lesz Európa és Észak-Afrika piacán.

A Mol és a TPAO közötti sikeres oroszországi és azerbajdzsáni együttműködést követően a két vállalat most azon dolgozik, hogy újabb törökországi, szíriai és líbiai mezőkön hajtsanak végre közös feltárást és kitermelést

– tudatta. A miniszter üdvözölte, hogy a török energiavállalatok Magyarországon is megjelentek: a Mol és a TPAO két olajmezőt fog közösen fejleszteni, illetve egy török energiaipari vállalat építi a Tisza gázerőművet, amely a kelet-magyarországi nagy iparterületek áramellátását fogja biztosítani. Végezetül pedig arra is kitért, hogy tavaly megdőlt a kétoldalú kereskedelem rekordja, amelynek értéke elérte a 4,4 milliárd dollárt, és ez az idei év végére meghaladhatja a török elnök által tíz évvel ezelőtt célként kitűzött ötmilliárd dollárt is.

Számunkra továbbra is stratégiai kérdés Magyarország és Törökország gazdasági és főleg energetikai együttműködésének fejlesztése

– összegzett. Továbbá kiemelte, hogy a mostani ülés jelentőségét az a tény is növeli, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, olyan időszakban, amikor is súlyos konfliktusok zajlanak a világban, és ezek nyomán kereskedelmi útvonalakat zárnak le, energiapiacok esnek válságba, ezáltal visszaesik az ellátásbiztonság, az energiaárak pedig drámai növekedésnek indulnak.

Mindezen nehéz, kiszámíthatatlan körülmények közepette rendkívüli mértékben megnő a jelentősége az olyan kiszámítható, megbízható, korrekt, együttműködő partnereknek, mint Törökország

– hangsúlyozta.

Törökország jelenleg az energiaellátás biztonságának garanciája Magyarország számára, megbízható tranzitpartnerünk, így nem túlzás kijelenteni, hogy az energia területén végrehajtott magyar–török együttműködés igazi sikertörténet, amelynek fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke

– folytatta.

Borítókép: Szijjártó Péter Forrás: Facebook