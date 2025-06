Kerkez ekkor döntötte el, hogy Liverpoolba igazol

Az előzetes várakozásokhoz képest két nappal később, de csütörtökön bejelentette Kerkez Milos leigazolását a Liverpool. A Premier League bajnoka 47 millió eurót fizet ki a Bournemouth-nak a magyar válogatott balhátvédért, aki sajtóhírek szerint öt évre írt alá a Vörösökhöz,

Kerkez Milos már megismerkedett a Liverpool edzőközpontjával Fotó: Liverpoolfc.com

Nem volt kérdés, hogy Kerkez a Liverpool játékosa lesz

Ahogy az ilyenkor megszokott, a 21 éves futballista először új klubja honlapjának nyilatkozott.

– Mint azt mindenki tudja, Richard Hughes (a Liverpool mostani, a Bournemouth korábbi sportigazgatója – a szerk.) vitt engem a Bournemouth-hoz, nagy szerepet játszott abban, hogy annak idején a klubot választottam – idézte fel Kerkez, majd rátért a Liverpoolra: – Természetesen fontos a vezetőedzővel is egyeztetni, ez most is megtörtént. Amikor vele és Richarddal beszéltem, tudtam, hogy ez az én utam, ez az én döntésem. Slottal beszélgettünk a taktikai elképzeléseiről, arról, miben tudnék fejlődni, és hogyan segíthetném a csapatot.

Amikor egy menedzser veszi a fáradságot, hogy eljöjjön hozzád és beszéljen veled, az óriási dolog, a tisztelet jele. Ezek után nem voltak kétségeim, hogy máshová kellene igazolnom. Mindig a Liverpool volt az egyetlen célállomásom.

A nagy vörös elődök

Kerkez felfedte: májusban, még az idény vége előtt értesült arról, hogy nagy esély van a klubváltásra. Ezek után nehezebb volt a feladataira koncentrálnia.

Tudjátok, ilyenkor nem igazán tudsz megnyugodni, mégiscsak a Liverpoolról van szó, és a Liverpool játékosa akarsz lenni, erről kellene álmodnia minden gyereknek. Én csak vártam és vártam, mindennap megkérdeztem az édesapámat, hogy mi történik. Néhány napja, talán egy hete szólt, hogy jól állnak a dolgok, és ezen a héten útra kelünk. Majd kiugrottam a bőrömből

– árulta el a sokra tartott balhátvéd. – Természetesen mindig sokat néztem a Liverpool meccseit. 21 éves vagyok, nagyjából 13-14 éves óta követem a csapatot, és lenyűgözött a Liverpool. Sok legendás játékosra emlékszem, főleg a balhátvédekre, rengeteg videót néztem John Arne Riiséről. És Andy Robertsont is imádom, róla is videókat néztem. Még fiatal vagyok, sokat akarok fejlődni és tanulni, és remélhetőleg egyszer elérem az ő szintjüket.

John Arne Riise játéka is inspirálta Kerkezt Fotó: AFP/MUSTAFA OZER

Kerkez üzent a Liverpool szurkolóinak

Kerkez hozzátette, eltart, míg a családja feldolgozza a történteket. – A testvéreimmel sokat beszélgetünk, viccelődünk, de mindig őszinték vagyunk. Felhívtam az egyik testvéremet, aztán a másikkal beszélgettem, aki éppen itt van velem, és csak nézett, hogy Liverpool-mez van rajtam, a Liverpool címerével. Egyelőre nem tudjuk elhinni. De természetesen ez egy megtisztelő pillanat, nagy kiváltság és hatalmas boldogság a családomnak, és főleg nekem.

– Hatalmas megtiszteltetés nekem, kiváltság, hogy a világ egyik legismertebb, Anglia legnagyobb klubjának a játékosa lehetek – folytatta a fiatal játékos. – Most hazamegyek, néhány napot a szülővárosomban töltök, de alig várom, hogy visszatérhessek, felvegyem az edzőfelszerelést, aztán elkezdődjenek a tréningek és a felkészülés az új idényre. Nagyon köszönöm mindenkinek a sok szeretetet, amely már a bejelentés előtt áradt felém. Támogassatok minket így a folytatásban is, mert ti vagytok a világ legcsodálatosabb szurkolótábora. Mindent, tényleg mindent kiadok magamból, hogy trófeákat nyerjünk együtt, és remélhetőleg lövök majd néhány gólt is az Anfielden. Alig várom, hogy halljam a hangotokat, hamarosan találkozunk!