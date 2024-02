Végzetes lehet, ha nem lesz párbeszéd a Balkánon – mondja az albán kormányfő

Albánia mindenképpen Koszovó mellett fog állni. Ezt mondta egy televíziós interjúban Edi Rama.

Rohamrendőrök őrt állnak a polgármesteri hivatal épületénél az észak-koszovói Zvecsanban 2023. május 29-én. (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)

Az albán miniszterelnök a Kosovo Online koszovói hírportál tudósítása szerint úgy fogalmazott: kétségtelen, hogy Albánia minden esetben Koszovó mellett állt, kiáll most is és kiáll majd, még akkor is, ha ne adj Isten, a dolgok odáig fajulnak, hogy fegyverek használatára kerülne sor.

Arra a kérdésre, hogyan reagál Albánia, ha Koszovót megtámadják, Rama azt válaszolta, hogy Koszovó nincs egyedül.

Albánia a NATO tagja, és nem olyan földrajzi egység, amely különleges kapcsolatban állna Koszovóval. Minden Koszovó elleni támadás Albánia elleni támadás. Másrészt Koszovó nincs egyedül, vannak stratégiai szövetségesei, akik nélkül nem tudna állam lenni

– tette hozzá Rama.