Zelenszkij: Aki Putyinra szavaz, az egy gyilkost választ

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia kollégájával, Emmanuel Macronnal tartott tegnapi sajtótájékoztatóján az oroszokhoz szólt. Azt mondta, hogy Alekszej Navalnij halála megerősíti, hogy Vlagyimir Putyin diktátor egy gyilkos, és azok, akik a választásokon rá szavaznak – egy gyilkost fognak választani.

...az embereknek, akik rá fognak szavazni, világosan meg kell érteniük, hogy egy gyilkosra szavaznak, és egy gyilkos elnököt fognak választani

– mondta az elnök.

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusról emlékeznek meg a Gulág kényszermunkatábor-rendszer első táborának helyszínéül szolgáló Szoloveckij-szigetekről származó kőtömbnél, Moszkvában 2024. február 16-án. Az orosz hatóságok bejelentették, hogy Navalnij a börtönben 47 éves korában elhunyt.

(Fotó: MTI/AP/Dmitrij Szerebrjakov)

Az ukrán elnök ezentúl kritizálta azokat is, akik továbbra is kereskednek Oroszországgal. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a Financial Times szerint Oroszország vált az Egyesült Államok első számú uránbeszállítójává.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Olaf Scholz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezletén a berlini kancellári hivatalban 2024. február 16-án. (fotó: MTI/AP/Markus Schreiber)