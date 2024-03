Orbán Balázs: Nekünk, magyaroknak mindig is kulcsfontosságú kérdés volt a szuverenitásunk

Március 15-e különleges nap a magyarok számára. Ezen a napon felmenőink hősiességét ünnepelve az 1848–1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Arra, amikor a magyarok a Habsburgok és az oroszok ellen harcoltak a függetlenségükért és a szuverenitásukért. Ezt mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Velencei Bizottság előtt. Mint hozzátette: ezért viseli polgártársaival együtt a nemzeti színű kokárdánkat, ünnepelve hazánk szuverenitását és függetlenségét.

Idén azonban március idusa szomorú nap is: ez az a nap, amikor a Velencei Bizottság egy, a magyar szuverenitást korlátozó véleményt tervez elfogadni. Különösen aggasztó ez most, amikor a szuverenitás védelme nemcsak Magyarországon, de világszerte is egyre időszerűbb – tette hozzá Orbán Balázs a felszólalásában, amelynek szövegét a Facebookon is megosztotta.

Az elmúlt években Magyarország szuverenitását egyre gyakrabban érte jogellenes támadás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a nemzetbiztonsági vizsgálat, amely megállapította a 2022. évi országgyűlési választási kampány külföldi finanszírozásának tényét. Az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy a kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból.

– húzta alá.

A magyar szabályozás tiltja a pártoknak külföldi támogatás elfogadását. Ezt a szabályt az egységes ellenzék azzal kerülte meg, hogy politikai tevékenységet végző civil szervezetein és gazdasági társaságokon keresztül használta fel a külföldről érkező összegeket. Ez elfogadhatatlan – közölte Orbán Balázs.

Nem engedhetjük, hogy külföldi szervezetek és személyek a magyar érdekekkel és szabályokkal szembemenve próbálják érvényesíteni a saját érdekeiket hazánkban. A magyar parlament a Magyarország szuverenitása ellen irányuló beavatkozási kísérletek ellen való hatékony fellépés érdekében fogadta el a 2023. évi LXXXVIII. törvényt, amely létrehozta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

– hangsúlyozta.

Orbán Balázs leszögezte: – A hivatal működési logikája az ombudsman intézményéhez hasonló, amelynek tekintélyes európai hagyománya van. Úgy gondoljuk, ha az alapjogok védelmére és annak biztosítására létezhet ombudsman, országunk szuverenitásának védelme is van olyan fontos érték, hogy létrehozzunk egy ezért felelős, elemző, értékelő és javaslattevő tevékenységet folytató független hivatalt.

A hivatal az ombudsmanhoz hasonlóan egyedi ügyeket vizsgál, és legfőbb eszköze a nyilvánosság: az általa lefolytatott vizsgálatok eredményét közzéteszi honlapján, mely tartalmazza a vizsgálatok során feltárt tényeket, megállapításokat és következtetéseket. A hivatal nem nemzetbiztonsági szolgálat és nem nyomozó hatóság, a vizsgálatának eredményeként született jelentésnek nincs jogi következménye, a vizsgálat alá vontra nézve sincs sem szankciója, sem más jogkövetkezménye.

Orbán Balázs a felszólalásában rámutatott: – A Szuverenitásvédelmi Hivatal transzparens működésén keresztül célunk a magyar szuverenitás védelmének biztosítása és a magyar emberek demokráciába vetett bizalmának megerősítése. Hiszünk abban, hogy a választópolgároknak joguk van megismerni a külföldi támogatásra vonatkozó azon adatokat, amelyek a választásokkal összefüggésben állnak.

Éppen ezért a Velencei Bizottság jelenlegi véleménytervezete a magyar kormánynak elfogadhatatlan – tette hozzá.

Egyrészt a véleményterv nem ismeri el a szuverenitást európai értékként és legitim célként. Bár a szuverenitás védelmének szükségessége nincs nemzetközi egyezményekbe foglalva, egyértelmű, hogy az államiság alapját jelenti. Ezért a Velencei Bizottság ezen véleménye különösen komoly aggodalomra adhat okot Európa-szerte. Másrészt a bizottság a létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal teljes intézményének hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot, amivel szembemegy nemcsak saját normáival, de bárminemű konstruktív párbeszéd lefolytatásának lehetőségével is.

– emelte ki Orbán Balázs, aki hozzátette:

Nekünk, magyaroknak mindig is kulcsfontosságú kérdés volt a szuverenitásunk. Ennek szellemében tudunk csak egymással konstruktív megbeszélést folytatni.

Borítókép: Orbán Balázs felszólal a Velencei Bizottság előtt március 15-én (Forrás: Orbán Balázs hivatalos Facebook-oldala)