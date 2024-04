A CIA vezetője szerint Ukrajna idén elveszítheti a háborút

„Az ukránok már bebizonyították bátorságukat. Nincs okunk azt hinni, hogy ez megváltozik. De azt is megértjük, hogy milyen szörnyű helyzetben vannak most.”

Az elmúlt hónapokban egyre nagyobb nyomás nehezedett a kongresszusra, hogy további finanszírozást fogadjon el Ukrajnának. A törvényhozók közötti éles nézeteltérések viszont akadályozzák a segélyek elfogadását.

Mike Johnson, a képviselőház elnöke felszólal egy sajtótájékoztatón a washingtoni Capitoliumban 2024. április 16-án (Fotó: AFP/Julia Nikhinson)

Mike Johnson házelnök a héten egy sor külföldi segélyekről szóló törvényjavaslatot mutatott be, amelyek Ukrajna, Izrael, és az indo-csendes-óceáni szövetségesek finanszírozását tartalmaznák.

Johnson elutasította a szenátus 95 milliárd dolláros külföldi segélytervezetét, amely mintegy hatvanmilliárd dolláros támogatást nyújtott volna Ukrajnának. Több republikánus is bírálta az Ukrajnának nyújtott további segélyeket, azzal érvelve, hogy az amerikai támogatásokat belpolitikai ügyekre kellene fordítani, az ország déli határát sújtó menekültválságra célozva.

A kongresszus 2022 vége óta nem fogadott el Ukrajnának segélycsomagot, így Kijev forrásai kiapadóban vannak és veszélyes helyzetbe került a háborúban kulcsfontosságú légvédelem és tüzérség kimerülésével.

Az Institute for the Study of War szintén úgy értékelt, hogy Oroszország a késedelmes amerikai segítség miatt egyre inkább kezdeményezőbbé válik a harctéren, és azt jósolta, hogy további segítség nélkül az ukránok idén és 2025-ben jelentős területeket veszíthetnek. Burns csütörtökön azt mondta, az, hogy a kongresszus miként dönt, meghatározó üzenet lesz az Egyesült Államok ellenfeleinek és szövetségeseinek.