A diák lefejezésekről mutatott videókat társainak, kicsapták a gimnáziumból

Többször is lefejezésekről mutatott videókat társainak egy 16 éves diák a Franciaország északkeleti részén található Soissons város egyik iskolájában – számol be róla a Valeurs Actuelles francia magazin. Az eset végül a helyi oktatási hatóság fülébe jutott, akik a fiút véglegesen eltanácsolták a Camille-Claudel gimnáziumból.

A fiatalt egy izraeli zászló felhasogatásával is vádolják. A hatóság egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy a diák cselekményei iszlamista indíttatásúak voltak-e, viszont feljelentést tettek ellene. A fiúnak várhatóan májusban kell bíróság elé állnia.

A Hamász október 7-i Izrael elleni támadása és az arra adott katonai válasz óta megszaporodtak az Izrael-ellenes megnyilvánulások a nyugati országokban nem csupán a felsőoktatási intézményekben, de a középiskolákban is. Az egyik legsokkolóbb eset az Egyesült Államokban történt. Az egyik New York-i középiskolában mintegy négyszáz diák fordult az egyik tanáruk ellen, mert az zsidó volt és nyíltan kiállt Izrael mellett – hozta nyilvánosságra a New York Post amerikai napilap.

Az érintett iskola vezetője szerint erőszaknak és gyűlöletnek nincs helye a falaik között, viszont a diákok „zsigeri érzéseinek” tiszteletben tartására szólított fel, ugyanis a tanulók mint egy harmada muszlim

– írja a The New York Times amerikai napilap.

