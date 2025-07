Szijjártó: Álhírek, hazugságok, kettős mérce – ez ma a politikai támadások eszköze

Tehát amikor az ember valami nagyon nagyot akar mondani, és akkor mond egy olyat, ami a totális hülyeség kategóriájába tartozik. Hát ez itt most megtörtént. Nem tudom, ezt most már hova lehet majd innentől kezdve fokozni, az átlag nem tudom én, mi alatt fogunk élni. Én csak egy dolgot tudok mondani, egy csomószor versenyeztünk Lengyelországgal nagy beruházásokért, és a nagy beruházó vállalatok minket választottak és nem Lengyelországot. Úgyhogy kérdezem, hogy ebből kell-e bármifajta következtetést levonni. Mondjunk is ilyen nagy dolgokat, hogy akkor most a Lengyelország beruházás-vonzóképessége, az átlag orosznál jobb-e vagy rosszabb, de szerintem nem érdemes erre a szintre elmenni

– tette hozzá. Emlékeztettek: Tusványoson a miniszterelnök találkozott a román kollégájával, aki a 24. román miniszterelnök, amióta Orbán Viktor a kormányfő. Romániában egyébként olyan szintű megszorításokat kellett hozni, hogy befagyasztják a nyugdíjakat, befagyasztják a közalkalmazotti béreket, emelik az áfát, leépítések vannak, nő az üzemanyagok, az alkohol, a dohányáruk jövedéki adója, egészen komoly baj van, és látszik, hogy tüntetések indulnak, és nagyon-nagyon nagy a társadalmi elégedettség. Közölte:

Na most mielőtt a kárörvendésbe csúszna bele bárki. Szeretném mondani, hogy ez nekünk rossz hír, mert nekünk Románia stabilitása, a román gazdaság fejlődése kulcskérdés. Ugyanis Románia a második számú exportpiaca a magyar gazdaságnak, ezt kevesen tudják, és még kevesebben hiszik el, de Németország után Romániába exportálja a legtöbbet a magyar gazdaság, egy. Kettő, az ott élő magyarok miatt is rossz hír ez nekünk. Mert nekünk az az érdekünk, hogy az Erdélyben, Székelyföldön élő magyarok jól éljenek, jó legyen az életük. Ezért nekünk fontos az, hogy Romániának is jól menjen, plusz itt van Közép-Európa.

Minél jobban megy a közép-európai országoknak, annál jobb nekünk, nem? Hát minél menőbb a szomszédod, neked is annál többet ér a telked. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek, hát nekünk nem érdekünk, hogy a románok gazdaságilag szenvedjenek, úgyhogy remélem, hogy meg fogják oldani – tette hozzá. Kiemelte: „Mióta miniszterelnök úr találkozott a román kollégájával, itt járt nálam Románia miniszterelnök-helyettese, aki magyar, Tánczos Barna, vele is áttekintettük a helyzetet, és valóban nehéz, nehéz, de még egyszer mondom, nekünk az az érdekünk, hogy nekik jól menjen, minél jobban megy nekik, annál jobban megy nekünk. Ezért fontos, hogy legyen egy szoros együttműködés, és van is láthatóan a két miniszterelnök között.

Miniszterelnökünk jóban van az RMDSZ-elnökkel, az RMDSZ és köztünk van egy folyamatos kapcsolattartás, amikor az RMDSZ kormányunk van Bukarestben, akkor sokkal jobb a magyar–román kapcsolatrendszer. Szóval szerintem nekünk szurkolnunk kell a románoknak, hogy jöjjenek ki ebből a nehézségből.

A műsorban kommentekre is válaszoltak. Az első így szólt, kevés pénzt kapott önöktől a Covid idején Majka, ezért állt át?

Nem tudom, hogy mennyi pénzt kapott és honnan a művész úr

– mondta a miniszter, aki szerint a művészvilág kapott segítséget a járvány idejére, hiszen korlátozások voltak. Szijjártó Péter leszögezte:

A járvány idején mindenkinek igyekeztünk segíteni, természetesen. Én magam vezettem azt a programot, amiben a sok száz magyarországi vállalatnak adtunk beruházásösztönzési támogatást a Covid alatt azért, hogy fejleszteni tudjanak, hogy a világ más pontjain leépített kapacitásokat ők tudják átvenni a piacon, és ezért cserébe ne bocsássanak el senkit, aminek az lett az eredménye, hogy a Covid után Magyarországon többen dolgoztak, mint a Covid előtt, és ezt a mondatot érdemes megismételni. Tehát a Covid után, ami egy világgazdasági félösszeomlást okozott, tömeges gyárbezárások tömeges munkanélküliséggel. Magyarországon a Covid után több munkahely volt, mint a Covid előtt.

A miniszter aláhúzta: „Most már háború van, meg annyi rossz dolog történt, azóta meg próbáljuk is elfelejteni, hogy milyen volt a Covid, de az biztos, hogy az egy óriási eredménye ennek az országnak, hogy a Covid után Magyarországon több munkahelye volt, mint korábban. Tehát igyekeztünk segíteni mindenkinek. Igyekeztünk segíteni az előadóművész-világnak is, hiszen nem lehettek fesztiválok, nem lehettek koncertek, és talán emlékszünk rá, hogy ezeket a garázskoncerteket, meg mindenfajta online térben zajló eseményeket támogattuk annak érdekében, hogy a művészvilág is át tudja vészelni ezt az időszakot. Kapcsolatban voltam én művész úrral abban az időszakban.

Ez így természetes volt. És én akkor találkoztam is a Péterrel talán többször is, ott egy normális beszélgetésünk volt többször is. Találkoztam vele anno a campuson is, mert a nagyobbik fiam akkor akart vele fotót. Hát ezért egy kicsit csalódás nekem megélni, ami most zajlik. Szerintem mindig korrekt voltam vele, mindig korrekt volt a közösségünk vele szerintem, mert nem tudok olyanról, hogy ne lettünk volna korrektek vele

– közölte a tárcavezető.

– Amikor az ember nehéz helyzetbe kerül és segítséget kap valahonnan, utána szerintem nem ez az illő viselkedés. De mások vagyunk, másként gondolkozunk a világról – hangsúlyozta.

Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillájával kapcsolatban is érkezett kérdés.

Nem szoktam arra futni. Tudom, hogy hol van az a ház, nem szoktam arra futni. Hát nézd, ez is egy nagy csalódás nekem, megmondom őszintén. Mert ugye ott volt közöttünk. A mi kormányzati időszakunkban kapott nagyon komoly kinevezést. És utána így beszélni azokról meg azokkal, akik között ott volt, és soha nem jelezte semmifajta problémáját. Ezt emberileg én nem tudom hova tenni

– mondta.