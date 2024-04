Orbán Balázs lehűtötte a kedélyeket: – A brüsszeli baloldal megpróbálta ellehetetleníteni, nem sikerült. Kedden indul az idei NatCon!

Frank Füredi, az MCC Brussels ügyvezető igazgatója szerint a Brussels Times korábban arról számolt be, hogy antifasiszta csoportok felszólították a helyszínt, hogy gondolják át a döntést, egyúttal bejelentették, hogy tiltakozást is terveznek a rendezvény ellen, írja a Mandiner. A lap szúrta ki azt is, hogy szerencsére hamar megoldódott az ügy, mert vasárnap délután Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán a következőket osztotta meg:

A brüsszeli baloldal megpróbálta ellehetetleníteni, NEM SIKERÜLT. Minden törekvésük ellenére kedden kezdetét veszi az idei ,National Conservatism Conference’ Brüsszelben.

Többek között olyan neves vendégek lépnek majd színpadra, mint

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke,

Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke,

Amichai Chikli, Izrael diaszpóraügyekért és antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős minisztere,

Suella Braverman volt brit belügyminiszter,

Gerhard Müller német bíboros.

A hivatalos program elérhető ide kattintva.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook /Orbán Balázs)